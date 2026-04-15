Какую новую машину получил господин Николай, авто которого сломалось во время очередного переезда с Черниговщины на Кировоградщину, сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

Как завершилась история господина Николая из Донецкой области?

По словам Олега Гороховского, господину Николаю приобрели новый Peugeot Landtrek в комплектации "ЛЮТЫЙ". Машина имеет экономный двигатель, а расход топлива будут даже меньше, чем в его старых "Жигулях", заявил соучредитель monobank. Кроме того, с фото понятно, что авто из салона.

Господин Николай, которому уже 70 лет, также не остался в стороне. Он отблагодарил своего благодетеля господин Николай также отблагодарил в ответ, а именно передал домашние продукты.

Спасибо Николаю за термосок с домашними яйцами, тушенкой, медом и щучьей икрой, все съем. Невероятно светлый человек,

– написал Гороховский.



Господин Николай с новеньким авто из салона / Фото Олега Гороховского

Напоминаем! Еще когда история только распространялась в соцсетях Олег Гороховский в своем телеграмм-канале заявил, что готов подарить мужчине новое авто. Поэтому он нашел его контакты.

Что известно об истории мужчины?

История господина Николая стала известной после того, как выяснилось, что переселенец из Донецкой области оказался в трудном положении в Киеве, как известно из постов cherrybombfields.

С начала полномасштабного вторжения господин Николай переехал из Донецкой области на Черниговщину. А через 4 года спустя отправился самостоятельно на Кировоградщину. Поэтому он собрал все необходимые вещи, бытовую технику, 18 кур и собаку в старенькое авто и отправился в путь. Из-за изнурительной дороги авто не выдержало и сломалось в Киеве.

Неравнодушные люди и правоохранители помогли господину Николаю: автомобиль был отбуксирован в сервис, где его починили. После этого мужчина отправился снова в путь и прибыл к своему месту назначения.

Акция от monobank