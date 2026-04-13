Об итогах "битвы яиц" рассказал соучредитель monobank Олег Гороховский в своем телеграм-канале.

К теме На это легко "повестись": Гороховский раскрыл самый популярный способ мошенничества с карточками

Какие результаты "битвы яиц" в monobank?

По словам Олега Гороховского, самое мощное яйцо оказалось у пользовательницы Софии Р. Именно она получает кубок, айфон и пасхальную корзину с секретами.

Еще айфоны с корзиной получают 2 и 3 места – Николай Ф. и Святослав Ф,

– написал соучредитель банка.

Бизнесмен также привел несколько интересных цифр за выходные, пока длился интерактив:

290 393 пользователя хоть раз побились яйцами;

Разбито почти миллион виртуальных яиц;

Суммарно, пользователи "трясли" яйцами более 2 месяцев.

"Плюс вы выбили и задонатили на дроны аж 8 298 355 грн!!! Это же невероятно!" – отметил Гороховский.

Обратите внимание! Олег Гороховский заметил, что список победителей за донат и самых мощных яиц – можно посмотреть по ссылке.

Соучредитель monobank поздравил победителей и попросил их не забыть указать в приложении отделение "Новой почты", куда можно будет отправить выигранное. Гороховский также поблагодарил всех, кто праздновал Пасху вместе с банком.

Что известно о пасхальной акции в monobank?