Об итогах "битвы яиц" рассказал соучредитель monobank Олег Гороховский в своем телеграм-канале.
Какие результаты "битвы яиц" в monobank?
По словам Олега Гороховского, самое мощное яйцо оказалось у пользовательницы Софии Р. Именно она получает кубок, айфон и пасхальную корзину с секретами.
Еще айфоны с корзиной получают 2 и 3 места – Николай Ф. и Святослав Ф,
– написал соучредитель банка.
Бизнесмен также привел несколько интересных цифр за выходные, пока длился интерактив:
290 393 пользователя хоть раз побились яйцами;
Разбито почти миллион виртуальных яиц;
Суммарно, пользователи "трясли" яйцами более 2 месяцев.
"Плюс вы выбили и задонатили на дроны аж 8 298 355 грн!!! Это же невероятно!" – отметил Гороховский.
Обратите внимание! Олег Гороховский заметил, что список победителей за донат и самых мощных яиц – можно посмотреть по ссылке.
Соучредитель monobank поздравил победителей и попросил их не забыть указать в приложении отделение "Новой почты", куда можно будет отправить выигранное. Гороховский также поблагодарил всех, кто праздновал Пасху вместе с банком.
Что известно о пасхальной акции в monobank?
Олег Гороховский 11 апреля анонсировал в своем телеграмм-канале, что в monobank пройдет пасхальная "битва яиц" 11 – 12 апреля. Во время интерактива пользователи могли соревноваться и выигрывать призы.
Кроме того, за каждого нового соперника, с которым пользователь постучится яйцами, monobank обещал задонатить 10 гривен в фонд "Вернись живым" на дроны. Также можно было выиграть призы, задонатив от себя более 100 гривен.