Про підсумки "битви яєць" розповів співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму телеграм-каналі.
Які результати "битви яєць" у monobank?
За словами Олега Гороховського, найпотужніше яйце виявилося у користувачки Софії Р. Саме вона отримує кубок, айфон і великодній кошик із секретами.
Ще айфони з кошиком отримують 2 і 3 місця – Микола Ф. і Святослав Ф,
– написав співзасновник банку.
Бізнесмен також навів кілька цікавих цифр за вихідні, поки тривав інтерактив:
290 393 користувачі хоч раз побилися яйцями;
Розбито майже мільйон віртуальних яєць;
Сумарно, користувачі "трусили" яйцями понад 2 місяці.
"Плюс ви вибили й задонатили на дрони аж 8 298 355 грн!! Це ж неймовірно!" – зазначив Гороховський.
Зверніть увагу! Олег Гороховський зауважив, що список переможців за донат і найпотужніших яєць – можна подивитися за посиланням.
Співзасновник monobank привітав переможців та попросив їх не забути вказати у застосунку відділення "Нової пошти", куди можна буде відправити вигране. Гороховський також подякував усім, хто святкував Великдень разом з банком.
Що відомо про великодню акцію у monobank?
Олег Гороховський 11 квітня анонсував у своєму телеграм-каналі, що у monobank пройде великодня "битва яєць" 11 – 12 квітня. Під час інтерактиву користувачі могли змагатися та вигравати призи.
Окрім того, за кожного нового суперника, з яким користувач постукається яйцями, monobank обіцяв задонатити 10 гривень у фонд "Повернись живим" на дрони. Також можна було виграти призи, задонативши від себе понад 100 гривень.