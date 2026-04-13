Про підсумки "битви яєць" розповів співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму телеграм-каналі.

Які результати "битви яєць" у monobank?

За словами Олега Гороховського, найпотужніше яйце виявилося у користувачки Софії Р. Саме вона отримує кубок, айфон і великодній кошик із секретами.

Ще айфони з кошиком отримують 2 і 3 місця – Микола Ф. і Святослав Ф,

– написав співзасновник банку.

Бізнесмен також навів кілька цікавих цифр за вихідні, поки тривав інтерактив:

290 393 користувачі хоч раз побилися яйцями;

Розбито майже мільйон віртуальних яєць;

Сумарно, користувачі "трусили" яйцями понад 2 місяці.

"Плюс ви вибили й задонатили на дрони аж 8 298 355 грн!! Це ж неймовірно!" – зазначив Гороховський.

Зверніть увагу! Олег Гороховський зауважив, що список переможців за донат і найпотужніших яєць – можна подивитися за посиланням.

Співзасновник monobank привітав переможців та попросив їх не забути вказати у застосунку відділення "Нової пошти", куди можна буде відправити вигране. Гороховський також подякував усім, хто святкував Великдень разом з банком.

