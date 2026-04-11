Про це він написав на власному каналі в Телеграмі.
Як погратися в битву яйцями в Монобанку?
За словами Гороховського, акція триватиме 11 – 12 квітня. У битві яєць можна буде отримати донати й інші цікаві призи.
Для того, щоб взяти участь, треба потрусити монобанками, натиснути на яйце суперника й щоб він натиснув на ваше. Так і починається битва.
За простими правилами, у ТОП найпотужніших яєць потрапляють за кількістю перемог.
Гороовський пояснив, що той, хто буде на 1-му місці, – отримає кубок найпотужнішого яйця країни, а також iPhone 17 та великодній кошик з подарунками. 2 – 3 місця отримають усе те саме, але без кубка. А 4 – 50 місця отримають кошик із секретним мерчем mono.
Окрім того, за кожного нового суперника, з яким користувач постукається яйцями, Монобанк задонатить 10 гривень у "Повернись живим" на дрони.
Тож шукайте побільше різних суперників – це вибиває з нас донати,
– написав Гороховський.
Він також зазначив: "Якщо задонатите від себе понад 100 грн – маєте шанс виграти 10 EcoFlow DELTA 2 або 100 Fujifilm Instax (якщо донатите з інших банків – вкажіть у коментарі до переказу ваш номер або нік у соцмережах)".
Усіх переможців співзасновник Монобанку обіцяє опублікувати в телеграм-каналі вже 13 квітня.
Що відомо про попередню, "лимонну" акцію від Монобанку?
16 жовтня monobank оголосив про запуск спеціального розіграшу з нагоди досягнення 10 мільйонів користувачів. Тоді, щоб долучитися до участі в призових розіграшах, користувачам потрібно було знаходити віртуальні "лимони" безпосередньо в мобільному застосунку банку.
18 жовтня в роботі monobank стався тимчасовий збій через надзвичайно високу активність користувачів, які масово шукали лимони – система фіксувала понад 26 тисяч запитів щосекунди, що перевантажило платформу.
Серед учасників розіграшу Костянтин Шакирзянов знайшов спеціальний "ЗСУ-лимон" і спрямував виграш у розмірі 3 мільйонів гривень на підтримку двох військових підрозділів. Кошти використали для закупівлі дронів RUSORIZ для Збройних Сил України.
Згодом, 2 листопада, банк оголосив переможців акції та вручив призи: чотири автомобілі BMW, квартиру та сертифікат на 1 мільйон гривень.