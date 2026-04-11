Об этом он написал на собственном канале в Телеграме.
Как поиграть в битву яйцами в Монобанке?
По словам Гороховского, акция продлится 11 – 12 апреля. В битве яиц можно будет получить донаты и другие интересные призы.
Для того, чтобы принять участие, надо потрясти монобанками, нажать на яйцо соперника и чтобы он нажал на ваше. Так и начинается битва.
По простым правилам, в ТОП самых мощных яиц попадают по количеству побед.
Гороовский объяснил, что тот, кто будет на 1-м месте, – получит кубок самого мощного яйца страны, а также iPhone 17 и пасхальную корзину с подарками. 2 – 3 места получат все то же, но без кубка. А 4 – 50 места получат корзину с секретным мерчем mono.
Кроме того, за каждого нового соперника, с которым пользователь постучится яйцами, Монобанк задонатить 10 гривен в "Вернись живым" на дроны.
Поэтому ищите побольше разных соперников – это выбивает из нас донаты,
– написал Гороховский.
Он также отметил: "Если задонатите от себя более 100 грн – имеете шанс выиграть 10 EcoFlow DELTA 2 или 100 Fujifilm Instax (если донатите из других банков – укажите в комментарии к переводу ваш номер или ник в соцсетях)".
Всех победителей соучредитель Монобанка обещает опубликовать в телеграм-канале уже 13 апреля.
Что известно о предыдущей, "лимонной" акции от Монобанка?
16 октября monobank объявил о запуске специального розыгрыша по случаю достижения 10 миллионов пользователей. Тогда, чтобы присоединиться к участию в призовых розыгрышах, пользователям нужно было находить виртуальные "лимоны" непосредственно в мобильном приложении банка.
18 октября в работе monobank произошел временный сбой из-за чрезвычайно высокой активности пользователей, которые массово искали лимоны – система фиксировала более 26 тысяч запросов ежесекундно, что перегрузило платформу.
Среди участников розыгрыша Константин Шакирзянов нашел специальный "ВСУ-лимон" и направил выигрыш в размере 3 миллионов гривен на поддержку двух военных подразделений. Средства использовали для закупки дронов RUSORIZ для Вооруженных Сил Украины.
Впоследствии, 2 ноября, банк объявил победителей акции и вручил призы: четыре автомобиля BMW, квартиру и сертификат на 1 миллион гривен.