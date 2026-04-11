Об этом он написал на собственном канале в Телеграме.

К теме На это легко "повестись": Гороховский раскрыл самый популярный способ мошенничества с карточками

Как поиграть в битву яйцами в Монобанке?

По словам Гороховского, акция продлится 11 – 12 апреля. В битве яиц можно будет получить донаты и другие интересные призы.

Для того, чтобы принять участие, надо потрясти монобанками, нажать на яйцо соперника и чтобы он нажал на ваше. Так и начинается битва.

По простым правилам, в ТОП самых мощных яиц попадают по количеству побед.

Гороовский объяснил, что тот, кто будет на 1-м месте, – получит кубок самого мощного яйца страны, а также iPhone 17 и пасхальную корзину с подарками. 2 – 3 места получат все то же, но без кубка. А 4 – 50 места получат корзину с секретным мерчем mono.

Новая акция в Монобанке: узнавайте детали

Кроме того, за каждого нового соперника, с которым пользователь постучится яйцами, Монобанк задонатить 10 гривен в "Вернись живым" на дроны.

Поэтому ищите побольше разных соперников – это выбивает из нас донаты,

– написал Гороховский.

Он также отметил: "Если задонатите от себя более 100 грн – имеете шанс выиграть 10 EcoFlow DELTA 2 или 100 Fujifilm Instax (если донатите из других банков – укажите в комментарии к переводу ваш номер или ник в соцсетях)".

Всех победителей соучредитель Монобанка обещает опубликовать в телеграм-канале уже 13 апреля.

Как принять участие в акции: смотрите объяснение от Монобанка

Что известно о предыдущей, "лимонной" акции от Монобанка?