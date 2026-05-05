У мережі часто з'являються відео, де українці зустрічають своїх рідних з війни – і щастю в ці моменти справді немає меж, адже такі зустрічі безцінні. Одне з таких відео помітив і 24 Канал: katya_koroleva_1998 показала, як її маленький син із радістю біжить до тата-військового.

Як маленький хлопчик зустрів тата-військового після довгої розлуки?

На відео видно, як маленький хлопчик із щирою радістю біжить назустріч татові, який повернувся з війни. Чоловік підхоплює сина на руки й міцно його обіймає. За мить до них приєднується мама і вся родина зливається в теплих обіймах. На обличчях усмішки й сльози радості, адже цього моменту вони чекали найдовше. Під відео лише короткий підпис "Довгоочікувана зустріч", але він якнайточніше передає всі емоції.

Маленький хлопчик побачив тата-військового після довгої розлуки: дивитись відео

Як на відео відреагували українці?

Зазвичай такі відео не залишають байдужими, вони викликають і сльози, і щиру радість. У коментарях під роликом користувачі зізнаються, що не змогли стримати емоцій, а також бажають родині берегти одне одного й завжди залишатися разом.

Боже бережи наших хлопчиків військових, коханих, нехай вони всі повернуться живими і не ушкодженими, а ми будемо молитися за них,

– пише коментар один із користувачів.

Реакція українців на відео / скриншот з мережі

Такі історії ще раз нагадують, наскільки важливо цінувати свою родину та близьких людей. Адже саме вони є найбільшою підтримкою і тим, заради чого варто берегти кожну мить разом.

У соцмережах завірусилася історія про 81-річного чоловіка, який щодня самостійно вчить англійську мову. Він займається не заради оцінок чи кар'єри, а щоб підтримувати ясність розуму та зменшити ризик розвитку деменції. У коментарях користувачі активно підтримують чоловіка, захоплюючись його наполегливістю, дисципліною та силою волі.

Дехто навіть зазначив, що ця історія стала для них сильною мотивацією, коли їм буде лінь сідати за навчання, вони згадуватимуть цього дідуся.