На платформі тредс нещодавно стрімко набрав популярності допис Леоніли – мами, яка поділилася короткою, але дуже сильною історією зі свого життя. Під час поїздки у громадському транспорті вона записувала відеоповідомлення чоловікові.

І в цей момент краєм ока помітила щось особливе: її 8-річний син Ефим, який не чує, виконував гімн України жестовою мовою. 24 Канал поспілкувався з Леонілою, щоб дізнатися більше про цю історію та повсякденне життя її сина.

Якою була ваша перша реакція, коли ви побачили, що ваш син виконує гімн жестовою мовою?

Моя реакція була щиро позитивною. Розвиток глухої дитини в умовах нашої країни, де триває війна – це надзвичайно важливо. Особливо зараз, коли тема інклюзії активно розвивається й набуває глибшого змісту.

Я безмежно вдячна спеціальній школі номер 18 у Дніпровському районі Києва. Саме там мій син Ефим отримав перші важливі знання: розуміння, що таке хвилина мовчання, що означає гімн України і як його відчувати, навіть без звуку. Попри воєнний стан, школа продовжує працювати.

Вчителі віддано виконують свою справу, вкладаючи сили й душу, щоб діти отримували якісні знання. І це має величезне значення. Я сама народилася в сім'ї з порушенням слуху, і мій чоловік також глухий. Наші діти ростуть у цьому середовищі – і це природно для нас. Важливо розуміти: спільнота глухих має цінність. Діти повинні зростати поруч із тими, хто схожий на них – так вони краще розвиваються, комунікують і соціалізуються.

Як ви відреагували на вірусність публікації? Чому вона так відгукнулася людям?

Чесно кажучи, це стало для мене несподіванкою. Я завжди обережно ставлюся до публікації дітей у соцмережах. Якщо й ділюся, то так, щоб не відкривати їх повністю. Але з часом я зрозуміла: коли дитина підросте, вона може запитати: "Чому мене немає у спогадах, у фото, у шкільному житті онлайн?"

Тоді я вирішила бути менш категоричною. Публікувати лише ті моменти, які хочеться зберегти як пам'ять. І саме такий момент раптом став одним із найчутливіших у мережі. Глухота – це не хвороба. Це особливість, відсутність функції слуху. Але діти цього віку не сприймають себе "іншими". Вони відкриті, комунікабельні, а їхня рідна мова – жестова. Глухота – це не вирок.

Чим ви займаєтеся і над чим працюєте зараз?

Я напівглуха, маю часткову втрату слуху. Основна моя діяльність – волонтерство у благодійній організації Міжнародний волонтерський фонд глухих "Чую серцем". Уся наша команда – це люди з порушенням слуху, які допомагають таким самим людям по всій Україні.

У 2024 році ми працювали на сході України – у містах Донеччини та Харківщини. Доставляли гуманітарну допомогу в сім міст, де проживають люди з порушенням слуху, зокрема літні. Частина цих територій, на жаль, уже окупована. Також ми підготували та розповсюдили 3724 новорічні подарункові набори для дітей із 45 навчальних закладів. Я пишаюся бути частиною цього руху й висвітлювати важливі теми про спільноту глухих.

Мій син Ефим також долучається до волонтерства. Якось він підійшов до віцепрезидента фонду і запитав, де його форма. Це було дуже щиро й зворушливо. Він росте з розумінням: глухі можуть усе. І це формує в ньому впевненість, яку не навчиш словами – тільки прикладом.

Також я працюю контент-менеджеркою: веду сайт idvf.org і соціальні мережі, де розповідаю історії та культуру глухих. Мій книжковий клуб почався у 2023 році як проєкт, щоб розвивати читацьку культуру серед глухих. Я вірю, що з часом це стане частиною нашого середовища. Зараз це більше моє хобі.

Книги для мене – як тиха гавань. Вони допомагають зняти напруження, відволіктися від реальності війни. У кожного є свій спосіб відновлення. Мій – це книги, у які я занурююся.

Історія Ефима стала прикладом того, як навіть у непростих умовах формується свідоме покоління, яке відчуває свою країну: по-своєму, але не менш глибоко.