Мало кто знает, что в жизни Майка Тайсона была украинка, которую он называл мамой. Камилла Эващук стала для будущего чемпиона настоящей опорой и второй семьей.

Что известно о Камилле Еващук?

Камилла Еващук родилась на Тернопольщине и впоследствии стала мамой легендарного и американского боксера Майка Тайсона.

Ее родители еще перед началом Второй мировой войны эмигрировали в США и изменили фамилию на более привычную для тех краев – Эвальд.

Камилла Эвальд / Фото findagrave.com

Во взрослом возрасте Камилла познакомилась с известным нью-йоркским тренером Касом Д'Амато. Тот воспитывал ребят из проблемных семей, стремясь сделать из них не только успешных боксеров, но и достойных людей.

Из-за конфликтов с мафией Д'Амато должен был покинуть Нью-Йорк и перебрался в дом Камиллы, расположенного в 160 километрах от города. Имение в викторианском стиле имело аж 14 комнат, и именно там тренер поселял своих лучших воспитанников. Для занятий боксом он оборудовал спортзал на чердаке бывшего отделения полиции.

Как Майк Тайсон попал под опеку украинки?

Майк Тайсон попал под опеку Д'Амато в 13 лет, прямо из школы для малолетних преступников. Парень хорошо упражнялся кулаками и уже после первого спарринга услышал от тренера: "Если будешь слушать меня, сделаю из тебя самого молодого чемпиона в мире в супертяжелом весе".

Майк Тайсон и Кас Д'Амато / Фото palestra.pescara.it

Вне тренировок юными боксерами занималась Камилла. Она установила четкие правила в доме и распределила обязанности. Майку она поручила выносить мусор, и это дело очень ему не нравилось.

Однако на самом деле Камилла была теплой и заботливой. Она учила ребят читать и писать, пользоваться столовыми приборами, угощала вкусностями и выслушивала их проблемы. Для Тайсона она даже помогла построить клетку для голубей, которых он очень любил и которым посвящал все свое свободное время.

Как произошло усыновление Майка Тайсона?

В 1981 году Камилла Эвальд и Кас Д'Амато решили усыновить 15-летнего Майка. Его родная мать не могла заниматься воспитанием, а отец давно оставил семью, поэтому возражений не было.

Когда биологическая мать Тайсона умерла, парень попросил разрешения называть Камиллу мамой. Она с радостью согласилась.

Именно Камилле суждено было увидеть взлеты и триумфы своего приемного сына. Д'Амато умер от редкой пневмонии за год до того, как Майк завоевал первый чемпионский титул.

Камилла Эвальд и Майк Тайсон / Фото GettyImages

Камилла же оставалась рядом и во время побед, и в трудные моменты. Когда Тайсон создал собственную семью, она стала замечательной бабушкой для его детей. Боксер часто приезжал к ней вместе с малышами.

Камилла Эвальд прожила 96 лет. После ее смерти Тайсон не мог сдержать эмоций и признался, что ему невероятно повезло почувствовать материнскую любовь, заботу и благословение этой удивительной женщины.

