Что известно о Билле Титлу?

Билла Титлу называли "легендой Диснея", он был одним из тех, кто сделал революцию в анимации XX века.

Именно Титла работал над образами Микки Мауса, семи гномов, слоненка Дамбо и многих других знаковых персонажей. За свой первый полнометражный мультфильм он получил премию "Оскар".

Билл Титла / Фото Григория Жибака

Еще в школе учительница заметила незаурядный талант парня к рисованию. Уже в 16 лет он создавал титульные надписи для компании Paramount. Несмотря на то, что художник родился в США, он свободно владел украинским языком и всегда уважал свои корни. Семья Титли даже участвовала в реставрации Львовской академической библиотеки.

