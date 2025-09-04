Один из них рассказал, что после этих событий начал изучать украинский язык. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его видео в ТикТок.

Почему голландец решил учить украинский язык?

По словам нидерландца, проживающего в Украине, он начал учить украинский уже после начала полномасштабного вторжения. Он вспомнил, что это произошло 15 марта 2022 года, то есть в первые недели большой войны.

Иностранец рассказал, что решение принял после просмотра видео, где дети рассказывали о том, что они пережили. Они также создали очень красивые рисунки и эта ситуация тронула нидерландца. Именно поэтому он решил, что хочет выучить украинский, однако была также и еще одна причина.

Я тогда первый раз слышал украинский язык и думал, какой это хороший язык. Мне надо его выучить,

– объяснил он.

Нидерландец разговаривает на украинском: смотрите видео

С этого начался путь иностранца в изучении нашего языка.

Как британка готовила борщ?