Один из них рассказал, что после этих событий начал изучать украинский язык. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его видео в ТикТок.
Почему голландец решил учить украинский язык?
По словам нидерландца, проживающего в Украине, он начал учить украинский уже после начала полномасштабного вторжения. Он вспомнил, что это произошло 15 марта 2022 года, то есть в первые недели большой войны.
Иностранец рассказал, что решение принял после просмотра видео, где дети рассказывали о том, что они пережили. Они также создали очень красивые рисунки и эта ситуация тронула нидерландца. Именно поэтому он решил, что хочет выучить украинский, однако была также и еще одна причина.
Я тогда первый раз слышал украинский язык и думал, какой это хороший язык. Мне надо его выучить,
– объяснил он.
Нидерландец разговаривает на украинском: смотрите видео
С этого начался путь иностранца в изучении нашего языка.
Как британка готовила борщ?
- Элли, британка, живущая в Украине, приготовила свой первый борщ и была поражена процессом приготовления.
- Она отметила, что приготовление борща стало для нее новым опытом, в отличие от привычных быстрых блюд в Великобритании.
- Элли рассказала, что всегда считала украинскую кухню довольно вкусной, но то, что для приготовления большинства блюд нужно много времени было серьезным минусом. Теперь же она говорит, что это не минус, а часть опыта и то, что делает эту кухню особенной.