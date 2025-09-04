Один із них розповів, що після цих подій почав вивчати українську мову. Про це пише 24 Канал із посиланням на його відео у ТікТок.

Чому нідерландець вирішив вчити українську мову?

За словами нідерландця, який проживає в Україні, він почав вчити українську вже після початку повномасштабного вторгнення. Він пригадав, що це сталось 15 березня 2022 року, тобто у перші тижні великої війни.

Іноземець розповів, що рішення ухвалив після перегляду відео, де діти розповідали про те, що вони пережили. Вони також створили дуже гарні малюнки і ця ситуація зворушила нідерландця. Саме тому він вирішив, що хоче вивчити українську, однак була також і ще одна причина.

Я тоді перший раз чув українську мову і думав, яка це гарна мова. Мені треба її вивчити,

– пояснив він.

Нідерландець розмовляє українською: дивіться відео

З цього почався шлях іноземця у вивченні нашої мови.

