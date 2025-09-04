Один із них розповів, що після цих подій почав вивчати українську мову. Про це пише 24 Канал із посиланням на його відео у ТікТок.
Чому нідерландець вирішив вчити українську мову?
За словами нідерландця, який проживає в Україні, він почав вчити українську вже після початку повномасштабного вторгнення. Він пригадав, що це сталось 15 березня 2022 року, тобто у перші тижні великої війни.
Іноземець розповів, що рішення ухвалив після перегляду відео, де діти розповідали про те, що вони пережили. Вони також створили дуже гарні малюнки і ця ситуація зворушила нідерландця. Саме тому він вирішив, що хоче вивчити українську, однак була також і ще одна причина.
Я тоді перший раз чув українську мову і думав, яка це гарна мова. Мені треба її вивчити,
– пояснив він.
Нідерландець розмовляє українською: дивіться відео
З цього почався шлях іноземця у вивченні нашої мови.
Як британка готувала борщ?
- Еллі, британка, що живе в Україні, приготувала свій перший борщ і була вражена процесом приготування.
- Вона зазначила, що приготування борщу стало для неї новим досвідом, на відміну від звичних швидких страв у Великій Британії.
- Еллі розповіла, що завжди вважала українську кухню доволі смачною, але те, що для приготування більшості страв потрібно багато часу було серйозним мінусом. Тепер же вона каже, що це не мінус, а частина досвіду й те, що робить цю кухню особливою.