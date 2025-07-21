И речь идет о модельере Варваре Каринской. Больше о ней расскажет 24 Канал со ссылкой на "Украинский интерес".

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Кто такая Варвара Каринская?

Варвара Жмудская родилась в Харькове. Несмотря на любовь к вышивке получила образование юриста и вышла замуж за промышленника Александра Мойсеенко, однако через год он умер. От него будущая модельер родила дочь Ирину.

Впоследствии она вышла замуж за адвоката Николая Каринского. У него была перспективная карьера, супруги переехали в Москву, а во время большевистского переворота Каринского отправили в столицу империи – Петроград. Ее муж вскоре сбежал из советской империи, а Варвара с детьми осталась. Впоследствии она вышла замуж в третий раз и открыла в Москве свое ателье.



Варвара Каринская / Архивное фото

Только в 1924 году ей удалось организовать якобы выставку работ ее учеников за рубежом. Под прикрытием этой легенды она вывезла коллекцию уникальной церковной вышивки и сбежала в Берлин. Затем жила в Брюсселе и Париже и позже перебралась в США.

Что известно о карьере Каринской в США?

На американском континенте началась новая страница творчества модельера. Там ее уже называли Барбарой и она работала над костюмами для балета. Чтобы танцовщицы имели больше свободы в движениях, она создала ту самую балетную пачку.



Балетные костюмы Варвары Каринской / Архивное фото

Также она создавала костюмы для фильмов, например для фильма "Жанна д'Арк". И именно за эту работу в 1948 году она получила "Оскар". Еще через 4 года она была номинирована на "Оскар" за костюмы для фильма-балета "Ганс Кристиан Андерсен".

Варвара Каринская достигла немалых высот в дизайне и дожила до глубокой старости – в возрасте 97 лет она умерла в Нью-Йорке.