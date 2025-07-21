І мова йде про модельєрку Варвару Каринську. Більше про неї розповість 24 Канал з посиланням на "Український інтерес".

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Хто така Варвара Каринська?

Варвара Жмудська народилася в Харкові. Попри любов до вишивки здобула освіту юристки та вийшла заміж за промисловця Олександра Мойсеєнка, проте через рік він помер. Від нього майбутня модельєрка народила доньку Ірину.

Згодом вона вийшла заміж за адвоката Миколу Каринського. У нього була перспективна кар'єра, подружжя переїхало до Москви, а під час більшовицького перевороту Каринського відрядили у столицю імперії – Петроград. Її чоловік невдовзі втік з радянської імперії, а Варвара з дітьми залишилася. Згодом вона вийшла заміж втретє та відкрила в Москві своє ательє.



Варвара Каринська / Архівне фото

Тільки у 1924 році їй вдалося організувати нібито виставку робіт її учнів за кордоном. Під прикриттям цієї легенди вона вивезла колекцію унікальної церковної вишивки та втекла до Берліна. Потім жила у Брюсселі та Парижі й пізніше перебралася до США.

Що відомо про кар'єру Каринської у США?

На американському континенті почалася нова сторінка творчості модельєрки. Там її вже називали Барбарою і вона працювала над костюмами для балету. Аби танцівниці мали більше свободи у рухах, вона створила ту саму балетну пачку.



Балетні костюми Варвари Каринської / Архівне фото

Також вона створювала костюми для фільмів, наприклад для стрічки "Жанна д'Арк". І саме за цю роботу в 1948 році вона отримала "Оскар". Ще через 4 роки вона була номінована на "Оскар" за костюми для фільму-балету "Ганс Крістіан Андерсен".

Варвара Каринська досягла чималих висот у дизайні та дожила до глибокої старості – у віці 97 років вона померла у Нью-Йорку.