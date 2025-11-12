Легенда, которую знает весь мир: назван самый популярный человек всех времен

В рейтинг самых популярных людей всех времен вошли легенды музыки, кино, спорта и даже члены королевской семьи. Однако возглавила список личность, которую знают во всем мире.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на портал List Challenges.

Кого выбрали самым популярным человеком всех времен?

Короля поп-музыки Майкла Джексона был признан самым популярным человеком всех времен. Второе место заняла Бритни Спирс, третье – актер Роуэн Аткинсон, известный по роли Мистера Бина.

Майкл Джексон / Фото GettyImages

В пятерке также Элвис Пресли и королева Елизавета II. Далее в рейтинге – принцесса Диана, футболисты Лео Месси и Криштиану Роналду, а также певицы Уитни Хьюстон и Мадонна.

Несмотря на то, что многие из них относятся к разным эпохам и сферам, именно звезды музыки собрали больше всего голосов.

Когда выйдет биографический фильм о Майкле Джексоне?

Трейлер биографического фильма "Майкл" о Майкле Джексоне за первые 24 часа собрал 116,2 миллиона просмотров по всему миру.

"Майкл": смотрите трейлер

Как сообщает Billboard, по данным WaveMetrix, это самый успешный старт музыкального байопика в истории и рекордный результат для студии Lionsgate.

Премьера ленты запланирована на 24 апреля 2026 года. Главную роль исполняет Джаафар Джексон – племянник Майкла Джексона. Режиссером фильма выступил Антуан Фукуа, а сценарий написал Джон Логан. Фильм охватывает ключевые моменты жизни Майкла Джексона – от начала его карьеры в Jackson 5 до трагической смерти накануне запланированного тура.

