Легенда, яку знає весь світ: названо найпопулярнішу людину усіх часів

До рейтингу найпопулярніших людей усіх часів увійшли легенди музики, кіно, спорту та навіть члени королівської родини. Однак очолила список особистість, яку знають у всьому світі.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на портал List Challenges.

Кого обрали найпопулярнішою людиною усіх часів?

Короля попмузики Майкла Джексона визнали найпопулярнішою людиною усіх часів. Друге місце посіла Брітні Спірс, третє – актор Роуен Аткінсон, відомий за роллю Містера Біна.

Майкл Джексон / Фото GettyImages

У п'ятірці також Елвіс Преслі та королева Єлизавета II. Далі в рейтингу – принцеса Діана, футболісти Лео Мессі й Кріштіану Роналду, а також співачки Вітні Г'юстон і Мадонна.

Попри те, що багато з них належать до різних епох і сфер, саме зірки музики зібрали найбільше голосів.

Коли вийде біографічний фільм про Майкла Джексона?

Трейлер біографічного фільму "Майкл" про Майкла Джексона за перші 24 години зібрав 116,2 мільйона переглядів по всьому світу.

"Майкл": дивіться трейлер

Як повідомляє Billboard, за даними WaveMetrix, це найуспішніший старт музичного байопіку в історії та рекордний результат для студії Lionsgate.

Прем'єра стрічки запланована на 24 квітня 2026 року. Головну роль виконує Джаафар Джексон – племінник Майкла Джексона. Режисером фільму виступив Антуан Фукуа, а сценарій написав Джон Логан. Фільм охоплює ключові моменти життя Майкла Джексона – від початку його кар'єри в Jackson 5 до трагічної смерті напередодні запланованого туру.

