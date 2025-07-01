І мова йде про пісню Майкла Джексона, яку той відмовлявся співати в присутності принцеси. Чому так – розповість 24 Канал.
Цікаво Замовляла її щотижня: яку страву принцеса Діана найчастіше просила приготувати на обід
Принцеса Діана – культова особистість в історії Великої Британії. Попри статус принцеси вона також любила слухати музику та відвідувати концерти. Одна з її улюблених пісень має цікаву історію.
І мова йде про пісню Майкла Джексона, яку той відмовлявся співати в присутності принцеси. Чому так – розповість 24 Канал.
Цікаво Замовляла її щотижня: яку страву принцеса Діана найчастіше просила приготувати на обід