І мова йде про пісню Майкла Джексона, яку той відмовлявся співати в присутності принцеси. Чому так – розповість 24 Канал.

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Історія улюбленої пісні принцеси Діани

Однією з улюблених пісень принцеси Діани був трек Dirty Diana "Брудна Діана" з альбому Bad, який Майкл Джексон випустив у 1987 році. Ця композиція була у програмі туру з 1987 по 1989 роки.

Пізніше в інтерв'ю Майкл Джексон розповів, що перед виступом на стадіоні "Вемблі" у Великій Британії він вирішив видалити цю пісню з трек-листа, оскільки вважав, що це може образити принцесу Діану. Натомість вона засмутилася через рішення Джексона, пояснюючи це тим, що це одна з її улюблених пісень. Тому на знак пошани до принцеси він повернув пісню в концертну програму.

Майкл Джексон – Dirty Diana на стадіоні "Вемблі": дивіться відео

Цікаво, що після цього до 2009 року Майкл Джексон не виконував цю пісню під час світових турів, однак хотів знову заспівати її під час останнього турне. Однак артист не встиг.