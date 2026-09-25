Надевают, а потом едят: в США подают пасту в виде галстука, которая уже взорвала интернет

Простая паста может превратиться не только в ужин, но и в необычный аксессуар для гостей. В США набирает популярность забавный тренд, участники которого сначала примеряют блюдо как галстук, а затем буквально съедают его.

О том, откуда взялся тренд с пастой в виде галстука и как он выглядит, расскажет 24 Канал.

Кулинарный перформанс на шее у гостя

Американский ресторан Monteliebre вывел концепцию "инстаграмной еды" на совершенно новый уровень. Заведение предложило посетителям пасту в форме настоящего длинного галстука, который можно примерить прямо перед трапезой.

Необычное блюдо точно повторяет форму классического мужского аксессуара, а его подача превращается в настоящее шоу.

Сначала пасту со специальной петлей-узлом аккуратно фиксируют на воротнике рубашки или шее гостя. После короткой фотосессии для соцсетей длинный "хвост" галстука снимают и выкладывают на тарелку. Только после этого блюдо щедро поливают горячим соусом и посыпают пармезаном.

Как выглядит необычная паста: смотреть видео

Есть или не есть: что говорят в ресторане

Пользователи в сети сразу разделились на два лагеря. Одни в восторге от креатива и спешат назначать бронирования за столиками, а другие – критикуют идею из-за вопросов гигиены, которые активно обсуждают на платформе Reddit.

В самом заведении к этому относятся с пониманием. Администрация заранее предупреждает посетителей, что есть декоративную верхнюю часть пасты вовсе не обязательно, поскольку она напрямую контактирует с одеждой.

Главная цель этого блюда – подарить яркие эмоции и помочь создать эффектный контент.