Звідки з'явився тренд із пастою-краваткою та який вигляд він має, розповість 24 Канал.

Кулінарний перформанс на шиї у гостя

Американський ресторан Monteliebre вивів концепцію "інстаграмної їжі" на абсолютно новий рівень. Заклад запропонував відвідувачам пасту у формі справжньої довгої краватки, яку можна приміряти прямо перед трапезою.

Незвичайна страва точно повторює форму класичного чоловічого аксесуара, а її подача перетворюється на справжнє шоу.

Спочатку пасту зі спеціальною петлею-вузлом акуратно фіксують на комірі сорочки чи шиї гостя. Після короткої фотосесії для соцмереж довгий "хвіст" краватки знімають і викладають на тарілку. Лише після цього процесу страву щедро поливають гарячим соусом та засипають пармезаном.

Як виглядає незвичайна паста: дивитись відео

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Їсти чи не їсти: що кажуть у ресторані

Користувачі в мережі одразу розділилися на два табори. Одні в захваті від креативу та біжать бронювати столики, а інші – критикують ідею через питання гігієни, що активно обговорюють на платформі Reddit.

У самому закладі до цього ставляться з розумінням. Адміністрація заздалегідь попереджає відвідувачів, що їсти декоративну верхню частину пасти зовсім не обов'язково, оскільки вона безпосередньо контактує з одягом.

Головна мета цієї страви – подарувати яскраві емоції та допомогти створити ефектний контент.