О том, почему процесс производства пармезана может шокировать многих, пишет IFL Science.

Каков процесс производства пармезана?

Одна из пользовательниц соцсети X написала, что была шокирована, когда узнала, как на самом деле изготавливают пармезан, чем вызвала волну обсуждений.

Сегодня я узнала, что пармезан делают из желудка телят, и мне аж плакать хочется. Теперь мне придется стать полноценной веганкой,

– написала она.

Пармезан / Фото Unsplash

Как отмечают в издании, пармезан традиционно производят из коровьего молока, которое выдерживают минимум год. Его нагревают в медных чанах и добавляют другие ингредиенты, в частности сыворотку и сычужный фермент.

"Животный сычуг – это фермент, который получают из четвертого желудка неотлученного теленка (это могут быть телята, а также ягнята и козлята). На этом этапе своей жизни они потребляли только молоко, поэтому естественный фермент для свертывания молока (химозин) присутствует в больших количествах. По мере взросления телят количество химозина уменьшается, и его место занимают другие ферменты", – сообщает Courtyard Dairy.

Химозин играет ключевую роль в отделении сухих веществ молока от жидкости. В то же время, как объясняет Cheesemaker, в сыроварении сычужный фермент необходим для формирования плотного сырного сгустка и достижения правильной текстуры продукта.

В то время как в некоторых рецептах для этого используют кислоту или кислотообразующие бактерии, сыроделы используют сычужный фермент, чтобы лучше сформировать конечный вкусовой профиль своего сыра,

– отмечают в издании.

Несмотря на то, что сегодня некоторые производители переходят на растительные аналоги сычуга, большинство все же предпочитает традиционные методы изготовления пармезана.

Какой сыр является самым дорогим в мире?

Как пишет The Takeout, пуле – самый дорогой сыр в мире. Его цена достигает примерно 600 долларов за 0,5 килограмма.

Все потому, что его изготавливают исключительно в природном заповеднике "Засавица" – защищенной болотистой местности на западе Сербии. Пуле примерно на 40% состоит из козьего молока, а остальные 60% происходят из довольно необычного источника, а именно ослиного молока.

Объемы его производства значительно меньше, чем в случае с коровьим молоком. К тому же во всей Засавице живет всего несколько сотен балканских ослов. Ситуацию осложняет и то, что для изготовления около килограмма сыра нужно более 23 литров молока, тогда как ослица за день может дать менее 2 литров.

Вкус пуле описывают как насыщенный и ореховый, подобный манчего.

