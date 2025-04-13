В Украине открылся первый McDonald's, который работает круглосуточно

В Украине открылся McDonald's, который впервые с начала полномасштабного вторжения будет работать круглосуточно. Кроме того, это первое заведение, которое вообще открылось в регионе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на McDonald's.

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Первый круглосуточный McDonald's

На Закарпатье открылся первый McDonald's. Это не только первое заведение в регионе, но и первый и единственный ресторан сети, который с начала полномасштабного вторжения будет работать круглосуточно.

Заведение быстрого питания открылось в субботу, 12 апреля, в Ужгороде по адресу: проспект Свободы, 12. В пресс-релизе компании говорится, что это уже 111-е заведение, работающее в Украине.

Интересно. Первый в Украине "МакДональдз" открылся 24 мая 1997 года в Киеве.

Весна расцвела в Ужгороде – и мы вместе с ней! Первый ресторан "МакДональдз" в Закарпатской области уже открыт!

– сообщили в сети.

Как добавляет "Интерфакс-Украина", новый "МакДональдз" расположен в отдельном одноэтажном здании площадью около 400 квадратных метров. По оценкам компании, заведение может одновременно разместить 64 клиента в зале и еще 102 – на террасе.

Само заведение и доставка "МакДеливери" в Ужгороде будут работать с 07:00 до 23:00. В то же время "МакДрайв" будет обслуживать клиентов круглосуточно.

Директор по развитию "МакДональдз" в Украине Виталий Стефурак сообщил, что с начала 2025 года открылось уже два ресторана. Сейчас в стране планируют открыть еще не менее 7 новых заведений.

"В Украине мы трудоустраиваем около 10 000 сотрудников, в частности, в ресторане в Ужгороде будет работать более 80 человек, которые получат стабильную работу, официальную заработную плату и бонусы и возможность строить карьеру в компании", – добавил Стефурак.

Ранее "МакДональдз" анонсировал возвращение утреннего меню в своих ресторанах. Компания приняла решение о возвращении после успешного тестирования в Виннице.