Все не так, как учили в школе: когда на самом деле возникло Македонское царство

Новое исследование историков и археологов ставит под сомнение период возникновения Македонского царства. Исследователи пришли к выводу, что оно могло сформироваться значительно позже, чем считалось ранее.

Когда возникло Македонское царство?

Новое исследование указывает на то, что Македонское царство возникло не в середине VII века до нашей эры, а значительно позже – около 575 года до нашей эры.

Историк Уильям Гринволт и археолог Василики Сарипаниди объединили анализ текстов с данными раскопок, чтобы восстановить реальную картину.

Ранее хронология базировалась на "Хронике" Евсевия Кесарийского, однако ученые обнаружили в ней многочисленные неточности. Отталкиваясь от точной даты смерти Александра Македонского и двигаясь назад во времени, они пришли к выводу, что часть упомянутых монархов была вымышленной по политическим причинам.

Древняя Македония и соседние территории / Фото Wikipedia

Кроме того, реальная средняя продолжительность правления в те нестабильные периоды составляла 11 – 13 лет, а не 23, как считалось ранее.

Археологические находки подтвердили эти выводы. Сарипаниди, исследуя погребальные обряды, заметила резкий перелом примерно в 570 году до нашей эры. К этому времени ритуалы были достаточно примитивными, а впоследствии в захоронениях появились признаки богатства, высокого социального статуса и военной элиты.

Это свидетельствует, что организованное государство или по крайней мере сложное вождество появилось именно в этот период, а не на 75 лет раньше.

Как погиб Александр Македонский?

Как пишет издание History, Александр Великий умер в июне 323 года до нашей эры, когда ему было всего 32 года.

Историки до сих пор спорят о причинах его смерти. Одни считают, что он погиб от малярии или других естественных причин, другие – что его могли отравить. В любом случае, Александр не оставил назначенного преемника.

Статуя Александра Македонского / Фото Wikipedia

Его смерть, а также кровавые борьбы за власть, начавшиеся после нее, стали причиной распада империи, которую он так трудно создавал.

