Все не так, как учили в школе: когда на самом деле возникло Македонское царство
- Новое исследование свидетельствует, что Македонское царство возникло не в середине VII века до нашей эры.
- Археологические находки и анализ текстов указывают на изменения в погребальных обрядах около 570 года до нашей эры, что свидетельствует о появлении организованного государства или сложного вождества.
Новое исследование историков и археологов ставит под сомнение период возникновения Македонского царства. Исследователи пришли к выводу, что оно могло сформироваться значительно позже, чем считалось ранее.
Когда возникло Македонское царство?
Новое исследование указывает на то, что Македонское царство возникло не в середине VII века до нашей эры, а значительно позже – около 575 года до нашей эры.
Историк Уильям Гринволт и археолог Василики Сарипаниди объединили анализ текстов с данными раскопок, чтобы восстановить реальную картину.
Ранее хронология базировалась на "Хронике" Евсевия Кесарийского, однако ученые обнаружили в ней многочисленные неточности. Отталкиваясь от точной даты смерти Александра Македонского и двигаясь назад во времени, они пришли к выводу, что часть упомянутых монархов была вымышленной по политическим причинам.
Древняя Македония и соседние территории / Фото Wikipedia
Кроме того, реальная средняя продолжительность правления в те нестабильные периоды составляла 11 – 13 лет, а не 23, как считалось ранее.
Археологические находки подтвердили эти выводы. Сарипаниди, исследуя погребальные обряды, заметила резкий перелом примерно в 570 году до нашей эры. К этому времени ритуалы были достаточно примитивными, а впоследствии в захоронениях появились признаки богатства, высокого социального статуса и военной элиты.
Это свидетельствует, что организованное государство или по крайней мере сложное вождество появилось именно в этот период, а не на 75 лет раньше.
Как погиб Александр Македонский?
Как пишет издание History, Александр Великий умер в июне 323 года до нашей эры, когда ему было всего 32 года.
Историки до сих пор спорят о причинах его смерти. Одни считают, что он погиб от малярии или других естественных причин, другие – что его могли отравить. В любом случае, Александр не оставил назначенного преемника.
Статуя Александра Македонского / Фото Wikipedia
Его смерть, а также кровавые борьбы за власть, начавшиеся после нее, стали причиной распада империи, которую он так трудно создавал.
Кем по происхождению была Клеопатра?
Клеопатра родилась в Египте, однако ее семья имела македонско-греческое происхождение. Ее предком был Птолемей I Сотер, один из генералов Александра Македонского.
После смерти Александра Птолемей взял власть в Египте и основал династию грекоязычных правителей. Эта династия управляла страной почти три века.
Хотя Клеопатра не была этнически египтянкой, она переняла многие древние обычаи своей страны. Она также стала первой из династии Птолемеев, кто выучил египетский язык.