Сообщает 24 Канал со ссылкой на Facebook-сообщество "КИЕВЩИНА: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ".

Что удивило украинцев на карте 1699 года?

В соцсетях стало популярным сообщение с фрагментом исторической карты Украины, на котором обозначены населенные пункты Киевщины, в частности Ржищев, Богуслав, Стайки, Переяслав, Триполье, Барышевка и Гоголев.

В заметке отмечается, что карта была создана в конце 17 века и издана в 1699 году. Также пользователям предоставили ссылки на полный вариант карты, который хранится в цифровой коллекции Национальной библиотеки Франции.

Киевщина на карте 1699 года / Фрагмент карты Джеймса Брюса и Юстуса фон Магдена

В комментариях пользователи обратили внимание на особенности каллиграфии и способ написания названий городов и сел. Обсуждали правописание, языка, которыми была создана карта, а также сокращенные названия населенных пунктов, в частности Золотоношу, обозначенную на карте как "Золо".

Отдельную дискуссию вызвали границы и расположение Киева. Пользователи напомнили, что согласно тогдашним историческим соглашениям граница пролегала вдоль реки Ирпень, а Киев имел особый политико-административный статус.

Также пользователи отметили, что на карте нет части современных городов, зато обозначены населенные пункты, которые впоследствии значительно выросли.

Какой была первая подробная карта Украины?

Французский инженер и картограф Гийом де Боплан создал первую подробную карту под названием "Ukraina" еще в 1639 году.

Уже в 1648 году в Гданьске вышла его General Map of Ukraine – масштаб 1:1 800 000, на которой обозначены сотни городов, рек и укреплений. С ее цифровой версией можно ознакомиться в David Rumsey Map Collection.

Генеральная карта Украины / Карта Гийома де Боплана

Это была первая карта, посвященная исключительно украинским землям, которая распространилась по всей Европе и закрепила название "Украина" в картографии.

