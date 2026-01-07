Сообщает 24 Канал со ссылкой на Facebook-сообщество "КИЕВЩИНА: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ".
Что удивило украинцев на карте 1699 года?
В соцсетях стало популярным сообщение с фрагментом исторической карты Украины, на котором обозначены населенные пункты Киевщины, в частности Ржищев, Богуслав, Стайки, Переяслав, Триполье, Барышевка и Гоголев.
В заметке отмечается, что карта была создана в конце 17 века и издана в 1699 году. Также пользователям предоставили ссылки на полный вариант карты, который хранится в цифровой коллекции Национальной библиотеки Франции.
Киевщина на карте 1699 года / Фрагмент карты Джеймса Брюса и Юстуса фон Магдена
В комментариях пользователи обратили внимание на особенности каллиграфии и способ написания названий городов и сел. Обсуждали правописание, языка, которыми была создана карта, а также сокращенные названия населенных пунктов, в частности Золотоношу, обозначенную на карте как "Золо".
Отдельную дискуссию вызвали границы и расположение Киева. Пользователи напомнили, что согласно тогдашним историческим соглашениям граница пролегала вдоль реки Ирпень, а Киев имел особый политико-административный статус.
Также пользователи отметили, что на карте нет части современных городов, зато обозначены населенные пункты, которые впоследствии значительно выросли.
Какой была первая подробная карта Украины?
Французский инженер и картограф Гийом де Боплан создал первую подробную карту под названием "Ukraina" еще в 1639 году.
Уже в 1648 году в Гданьске вышла его General Map of Ukraine – масштаб 1:1 800 000, на которой обозначены сотни городов, рек и укреплений. С ее цифровой версией можно ознакомиться в David Rumsey Map Collection.
Генеральная карта Украины / Карта Гийома де Боплана
Это была первая карта, посвященная исключительно украинским землям, которая распространилась по всей Европе и закрепила название "Украина" в картографии.
Как викинги называли Киев?
Украинский историк Александр Алферов рассказал, что в скандинавских сагах Киев упоминается под названием Кенугард. Его можно увидеть, в частности, в "Саге о Эймунде".
По словам Алферова, в древнескандинавском языке "гард" означает крепость или город. Поэтому название Кенугард может переводиться как "город лодок", что объясняется важной ролью Киева как торгового порта на пути "из варягов в греки".
Существует также другая версия, согласно которой Кенугард является калькой с названия Киенов, то есть "город Киева".