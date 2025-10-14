Мария Примаченко – известная украинская художница, которая рисовала в особом стиле. Однако это не все, чем она запомнилась.

Например, предполагают, что она могла предсказать три войны, включая полномасштабную. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео krapka.krapka.

Предсказала ли Примаченко войны?

По словам автора видео, художники всегда чувствуют мир тоньше, однако Марии Примаченко не удалось предсказать, что ее любимого заберут на русско-финскую войну, где он погибнет. Он успел только получить письмо, где она рассказала, что родила сына Федора.

Однако уже Вторую мировую она смогла предсказать. Тогда ей приснился сон, где черная туча и динка шли по небу. Во время оккупации в 1941 году художница была вынуждена скрываться, ведь нацисты убили ее брата. С тех пор тему войны можно четко отследить в ее работах. Войну она изображала как всеядного зверя.

Какие войны предсказала Примаченко: смотрите видео

Вторая война, которую ей удалось предсказать, – Холодная война между русскими и американцами. Она нарисовала картину "Атомная война", однако, к счастью, ее не произошло, однако произошло нечто другое – авария на Чернобыльской АЭС. Перед этим художница тоже видела сон: за лесом огромное пламя, а голос с неба требовал тушить его.

Мария Примаченко смогла также предсказать свою смерть и российско-украинскую войну.

Ребята, вам еще такое придется пережить, что вы и не представляете,

– сказала она своим внукам незадолго до своей смерти.

После 24 февраля 2022 года имя Марии Примаченко снова прогремело на весь мир, ведь 25 февраля того же года россияне снарядом уничтожили музей ее работ. К счастью, некоторые удалось спасти.

Кстати, в 2022 году работу Марии Примаченко "Цветки выросли возле четвертого энергоблока" продали за 500 тысяч долларов, говорится на странице "Благотворительного фонда Сергея Притулы". Это беспрецедентная сумма за работу украинской художницы. Все средства пошли на нужды ВСУ.

Украинцы закрыли сбор на миллион за 22 часа