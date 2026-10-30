Только самые внимательные найдут правильный ответ: математическая головоломка, которая сбивает с толку

На первый взгляд, эта математическая головоломка кажется элементарной, однако она заставила немало взрослых задуматься над правильным ответом. В примере приведено несколько уравнений, в которых обычные правила сложения словно не работают.

Как пишет LADbible, эта математическая головоломка озадачила многих взрослых. Чтобы найти правильный ответ, нужно посмотреть на задачу с другой стороны.

В чем заключается задача головоломки

На изображении приведены 5 примеров:

2 + 3 = 10;

8 + 4 = 96;

7 + 2 = 63;

6 + 5 = 66;

9 + 5 = ???.

Если решать последний пример по обычным правилам арифметики, ответ будет 14. Однако в этой головоломке нужно обратить внимание на закономерность, по которой получены результаты предыдущих вычислений.

Математическая головоломка / Фото пользователя @HumansNoContext в X

Как решить математическую головоломку

Секрет этой головоломки заключается в том, что после сложения двух чисел нужно выполнить еще одно действие – умножить полученную сумму на первое число в примере.

Сначала сложим 2 и 3 – получим 5. Если умножить это число на 2, получится 10. В следующем примере 8 + 4 = 12, а 12 × 8 = 96. По такому же принципу 7 + 2 = 9, а 9 × 7 = 63. Наконец, 6 + 5 = 11, а 11 × 6 = 66.

Итак, чтобы решить последний пример, нужно сначала сложить 9 и 5. В результате получим 14, которое далее умножаем на 9. Таким образом, 14 × 9 = 126 – это правильный ответ на головоломку.