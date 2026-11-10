Правильный ответ – не 36: эта математическая головоломка поставила интернет в тупик

Математическая головоломка, которая на первый взгляд кажется довольно простой, вызвала оживленные дискуссии в сети. Пользователи пытаются найти правильный ответ на пример, который оказался не таким очевидным, как могло показаться сначала.

Головоломку опубликовал в социальной сети X пользователь @BholanathDutta, и она быстро привлекла внимание многих людей. Для ее решения нужно правильно применить математические правила и учесть порядок выполнения действий, пишет Daily Mail.

Какую математическую задачу поставили перед пользователями

В центре внимания оказался такой пример: 6 × 6 – 6 × 0! = ?. На первый взгляд, задача не должна вызывать затруднений. В ней есть только умножение и вычитание, а сами числа хорошо знакомы каждому еще со школьных времен.

Математическая головоломка / Фото Daily Mail

Однако ответы пользователей разделились. Часть из них называла результатом 36, другие пытались найти другое решение. Чтобы не попасть в ловушку, важно учесть одну математическую особенность.

Каков правильный ответ и как решить головоломку

Секрет головоломки скрыт в символе 0!. Это факториал нуля, значение которого в математике равно 1, а не 0.

Также необходимо помнить о порядке выполнения арифметических действий, ведь умножение и деление имеют приоритет над сложением и вычитанием.

Поскольку здесь нет скобок или степеней, сначала нужно выполнить умножение:

6 × 6 = 36;

6 × 0! = 6 × 1 = 6.

После этого остается вычесть полученные результаты: 36 – 6 = 30. Итак, правильный ответ – 30. Именно незнание значения факториала нуля может привести к ошибке при решении этой, на первый взгляд, простой головоломки.