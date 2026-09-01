Простая математическая задача, над которой приходится поломать голову: сможете ли вы решить ее за 30 секунд

Существует уравнение, которое кажется настолько простым, что на него можно ответить за несколько секунд. Однако эта простая арифметическая задача уже успела вызвать споры среди пользователей социальных сетей.

Одни получают один результат, в то время как другие настаивают на совершенно другом ответе. О том, где же на самом деле скрывается правильный вариант, пишет Daily Mail.

Какое математическое уравнение сбило с толку пользователей сети

Из-за уравнения 24 ÷ 6 × 6 ÷ 3 в соцсетях развернулись активные дискуссии, ведь часть пользователей считает, что правильный ответ – 8, а другие получают 2.

Математики напоминают, что в таких примерах нужно следовать правилу PEMDAS, которое определяет порядок выполнения математических операций: сначала скобки и степени, затем умножение и деление, а после них – сложение и вычитание.

При решении уравнений следует соблюдать правило PEMDAS / Фото Unsplash

При этом умножение и деление имеют одинаковый приоритет. Поэтому их нужно выполнять последовательно слева направо.

Каков правильный ответ

Решение выглядит так:

24 ÷ 6 = 4;

4 × 6 = 24;

24 ÷ 3 = 8.

Итак, правильный ответ – 8. При этом те, кто получил 2, нарушили последовательность выполнения арифметических действий.

Авторы публикации отметили, что при решении многоэтапных уравнений даже одна арифметическая ошибка может повлиять на весь результат.

Головоломка в очередной раз показала, насколько легко допустить ошибку в базовых школьных правилах математики.