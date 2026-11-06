Украинский Стоунхендж: как посреди степи появились земляные валы в форме паука

Посреди обычной степи в Днепропетровской области скрывается место, которое больше напоминает декорации к фантастическому фильму, чем украинский пейзаж. Земляные холмы, впадины и валы образуют странную фигуру, хорошо заметную даже с высоты. Это Мавринская площадь – загадочный памятник недалеко от Павлограда, о назначении которого до сих пор ведутся споры.

Одни считают его древним культовым местом, другие связывают с казацкой историей и оборонительными сооружениями. А необычная форма площади породила немало предположений о ее истинном назначении, сообщает 24 Канал.

Как выглядит Мавринская площадь и почему ее называют необычной

Мавринская площадь расположена возле села Межирич Павлоградского района. Его площадь составляет примерно 5,5 гектара. В центре находится большое углубление, вокруг которого расходятся длинные изогнутые земляные валы. Если смотреть сверху, вся конструкция напоминает гигантского паука или краба.

Интересно, что необычная форма – не единственная особенность этого места. Центральная впадина обладает естественной акустикой: человек, стоящий посередине, может говорить обычным голосом, а его хорошо услышат те, кто находится вокруг. Именно поэтому здесь проводились местные собрания.

Кто создал площадь и для чего она была нужна

Происхождение сооружения остается предметом дискуссий. Одна из самых интересных версий связывает его с древними культовыми сооружениями. Предполагают, что площадь могла быть святилищем, где наши предки проводили обряды и наблюдали за небесными светилами. Из-за этого ее иногда называют украинским Стоунхенджем.

Другая версия связывает площадь с запорожскими казаками. Согласно этому предположению, земляные валы могли использоваться как оборонительные укрепления или сторожевой пункт, откуда наблюдали за степью.

Однако самое интересное объяснение происхождения площади связано вовсе не с мистикой. Согласно научной версии, озвученной директором местного музея Виталием Калининым, в XVIII веке сооружение образовалось после разграбления скифского кургана.

Тогда из земли добывали селитру – важный компонент для изготовления пороха. Для этого курган распахивали, почву вывозили и рассыпали вокруг, а затем обрабатывали водой, чтобы получить селитру. Именно так могли сформироваться характерные земляные валы и впадины Мавринской площади.

Можно ли посетить Мавринскую площадь сегодня

Мавринский майдан является археологическим памятником местного значения. Еще в 1990 году его внесли в соответствующий каталог, а в 2023 году включили в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Это должно помочь защитить территорию от разрушения и неконтролируемого использования.

Сегодня это место привлекает туристов, краеведов и людей, интересующихся древней историей. Некоторые посетители приезжают сюда ради необычной атмосферы, проводят медитации и даже верят в особую энергетику площади.