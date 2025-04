Бургер из гороха, спагетти и пиво: что необычного подают в McDonald's по всему миру

McDonald's - это не только бургеры, картофель фри и кола. Хотя сеть известна своим стандартизированным меню, которое узнается по всему миру, во многих странах компания адаптирует блюда под местные вкусы.

В результате появляются блюда, которые трудно представить в украинском McDonald's. 24 Канал рассказывает о необычных предложениях, которые можно найти в ресторанах сети по всему миру.

Алкоголь в McDonald's

Для европейцев алкоголь в ресторанах McDonald's не является чем-то чрезвычайным. В некоторых странах, таких как Германия, Хорватия, Италия, Франция, Чехия, Румыния и Испания, можно заказать McBeer (МакПиво). В Аргентине же есть возможность попробовать вино прямо в ресторане.

Интересно, что в Украине проводили исследования на тему возможности продажи алкогольных напитков в McDonald's, но большинство клиентов выступили против этой идеи. Поскольку рестораны сети ассоциируются с семейным рестораном.

В некоторых странах в McDonald's продают алкоголь / Фото из открытых источников

МакСпагетти на Филиппинах

Еще одно необычное блюдо, появившееся в меню McDonald's в 1970-х годах – МакСпагети, которое не получило популярности в США, но осталось на Филиппинах. Эта комбинация макарон с говяжьим фаршем и красным соусом дополняется хрустящей куриной ножкой.

В McDonald's на Филиппинах можно встретить Макспагетти / Фото Eat This Not That

Вегетарианский McDonald's в Индии

Из-за священного статуса коровы в Индии, BigMac с говядиной в этой стране не продается. Зато McDonald's в Индии предлагает другие блюда, такие как McAloo Tikki – бургер с котлетой из гороха и картофеля, или Veg Pizza McPuff – овощная пицца в виде пирожка.

В Индии не подают бургеры с говядиной / Фото McDonald's

Терияки Бургер в Японии

В Японии можно попробовать Терияки Бургер в McDonald's – сочную котлету, покрытую сладким соусом терияки, с майонезом и салатом в традиционной булочке. Этот бургер с японским вкусом популярен среди местных жителей.

В Японии в McDonald's можно найти Терияки Бургер / Скриншот

МакЛобстер в Канаде

В Канаде McDonald's предлагает МакЛобстер – сэндвич с мясом лобстера, смешанным с майонезом, на листе салата в мягкой булочке. Это сезонное блюдо является особенно популярным в прибрежных районах страны. Цена такого сэндвича составляет около 8,99 канадских долларов.

McDonald's в Канаде дает возможность попробовать МакЛобстер / Фото из открытых источников