Унижение не простили: почему Mercedes подал в суд на создателей фильма "Такси"

Шутки над Mercedes-Benz в культовом французском фильме "Такси" обернулись для создателей судебным иском. Автогигант добился компенсации на миллионы долларов.

Как Mercedes осудил создателей фильма "Такси"?

Юристы Mercedes-Benz обвинили создателей фильма "Такси" в умышленной порче репутации бренда и добились компенсации в 2 миллиона долларов. Все из-за того, что во французской комедии нередко высмеивали немецкие авто.

Кроме того, в фильме главный герой Даниэль на тюнингованном Peugeot постоянно переигрывал мощные Mercedes. Впрочем, позже каскадеры рассказывали, что в реальности знаменитое Peugeot не могло догнать немецкие машины.

Оказывается, во время съемок культовых погонь водителям Mercedes приходилось умышленно замедляться.

Насколько успешным был фильм "Такси"?

Как отмечает издание HotCars, фильм "Такси", который вышел еще в 1998 году, был настолько успешным, что получил сразу несколько продолжений. Главным автомобилем культовой ленты стал Peugeot 406, режиссером выступил Жерар Пирес, а сценарий написал Люк Бессон.

Peugeot 406 из фильма "Такси" / Фото Wikipedia

Несмотря на скромный бюджет, картина стала кассовым хитом и собрала почти 45 миллионов долларов в прокате.

Хотя сначала французское "Такси" сравнивали с одноименным американским фильмом с участием Роберта Де Ниро, именно версия 1998 года быстро приобрела культовый статус.

Почему именно Peugeot 406 выбрали для фильма "Такси"?