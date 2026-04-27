Не The Beatles и не Queen: какая группа единственная в мире выступила на всех 7 континентах

Одна американская группа смогла войти в историю музыки не только благодаря своим хитам, но и уникальному достижению. Она стала единственной в мире, кто выступил на всех семи континентах за один календарный год.

Кульминацией стал концерт в Антарктиде в 2013 году. О том, какой рок-группе удалось выступить на всех семи континентах, пишет Collider.

Какая группа выступала на всех семи континентах?

С момента своего основания в 1981 году Metallica активно гастролирует по всему миру. Их первый тур, "Kill 'Em All for One", длился с 1983 по 1984 год и был посвящен дебютному альбому "Kill 'Em All".

Вскоре после этого группа отправилась в свой дебютный европейский тур "Seven Dates of Hell", проходивший с 3 по 12 февраля 1984 года. В том же году Metallica провела свой первый масштабный тур по Европе "Bang That Head That Doesn't Bang".

В последующие годы группа дала несколько концертов в Северной Америке и Европе, а первые выступления в Японии состоялись в 1986 году во время тура "Damage, Inc." в поддержку альбома "Master of Puppets".

Через три года коллектив отправился в тур "Damaged Justice", охватив Тихоокеанский регион и Южную Америку. В течение следующих двух десятилетий Metallica неустанно гастролировала, выступая с турами, отдельными концертами и на фестивалях. Однако в 2013 году группа осуществила выступление, которое стало настоящим прорывом и еще больше закрепило их легендарный статус.

После летнего тура 2013 Metallica дала уникальный одноразовый концерт "Freeze 'Em All", который состоялся 8 декабря на базе Карлини в Антарктиде. Вскоре после выступления музыканты поделились эмоциями на своей официальной странице в Facebook, назвав этот концерт одним из самых особенных в своей карьере.

Это был самый уникальный концерт, который Metallica когда-либо давала. Энергия в маленьком куполе была невероятной! Словами не описать, насколько все были счастливы,

– отметили участники группы.

Сегодня Metallica входит в "Книгу рекордов Гиннеса" как первая группа, выступившая на всех семи континентах, а также единственная, кому удалось сделать это в течение одного календарного года.

Какая песня Metallica считается лучшей?

Как пишет Rolling Stone, именно песня "Master of Puppets" считается лучшей в творчестве Metallica.

Эта восьмиминутная титульная композиция с третьего альбома группы, получившая новый всплеск популярности благодаря сериалу "Очень странные дела", является квинтэссенцией творчества Metallica. В издании отмечают, что именно ее чаще всего выбрали бы для демонстрации гениальности группы.

Неудивительно, что бас-гитарист группы Клифф Бертон еще в 1986 году назвал эту композицию "лучшей песней Metallica на то время".

Какой хит 1982 года стал гимном южного рока?

Песня "Caught Up in You" группы 38 Special стала большим прорывом в 1982 году и принесла коллективу мировую известность. Композиция возглавила рок-чарт Billboard в США и со временем стала классикой южного рока.

Ее успех объясняют сочетанием эмоционального текста о всепоглощающей любви, мощной энергетики и драйвового рокового звучания. Несмотря на романтическую тематику, песня не является балладой, а отличается быстрым ритмом и яркими гитарными партиями.

Именно это сделало ее концертным хитом. После успеха этого трека группа выпустила еще ряд популярных композиций и закрепила свой статус на музыкальной сцене.