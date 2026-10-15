Львов мог получить метро, но все пошло не по плану: что произошло возле Дворца Потоцких

Во Львове могли появиться подземные туннели, которые должны были помочь городу избавиться от транспортных пробок. В конце 1980-х годов амбициозный проект скоростного трамвая начали воплощать в жизнь, но первые же подземные работы обернулись проблемами для исторического памятника.

Строительство началось возле Дворца Потоцких. Когда рабочие приступили к обустройству шахты, в здании появились трещины, а подвалы начали подтапливаться. В итоге проект так и не был реализован, а львовское метро осталось городской легендой, пишет 24 Канал.

Как во Львове планировали построить метро?

Идея создать во Львове скоростной трамвай с подземными участками появилась еще в советские времена. Проектирование начали в конце 1970-х годов, а в перспективе планировали проложить туннели под центром города и соединить их с наземными маршрутами.

В 1987 году во Львове уже заработал наземный участок скоростного трамвая между улицами Сахарова и Научной.

Следующим шагом должно было стать строительство туннелей. Подземка должна была проходить под центральной частью города, а ее маршруты могли бы соединить различные районы Львова.

Схема львовского подземного трамвая / metro.lviv.ua

Почему строительство остановили из-за Дворца Потоцких?

В 1989 году работы перешли к подземной части проекта. Во дворе Дворца Потоцких обустроили шахту, через которую планировали опустить проходческое оборудование.

Однако в ходе работ возникли проблемы: грунт проседал, а в историческом здании появились большие трещины. Одной из причин сложностей стали водоносные слои под землей. Из-за подземных вод подвалы дворца начали подтапливаться, а здание получило повреждения.

Согласно историческим материалам о львовском скоростном трамвае, трещины во дворце впоследствии укрепляли, в частности с помощью жидкого стекла, которое использовали для укрепления грунта.

Почему Львов так и не получил метро?

Проблемы во время строительства стали одним из факторов, из-за которых проект остановили. В то же время на его судьбу повлияли и экономические трудности конца 1980-х годов, а впоследствии – распад Советского Союза и нехватка финансирования.

В итоге Львов так и не получил подземного трамвая, хотя часть наземной скоростной линии уже была построена. Замысел остался на чертежах, а история шахты возле Дворца Потоцких напоминает о том, насколько сложно совмещать масштабные инженерные проекты с сохранением исторического наследия.

Сегодня о львовском метро напоминают не станции и туннели, а истории о нереализованном проекте, который в свое время мог изменить транспортную систему города.