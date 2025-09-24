Именно в Черновцах родилась актриса, которая сегодня покоряет Голливуд. Несмотря на трудности с которыми она столкнулась как эмигрантка в США, знаменитость гордится своим украинским происхождением.

Какая украинка является звездой Голливуда?

Мила Кунис, настоящее имя которой Милена Марковна Кунис, родилась в 1983 году в Черновцах. Ее семья имела еврейское происхождение, а бабушка и дедушка пережили Холокост. Одной из причин, почему семья решила покинуть Украину, был антисемитизм в Советском Союзе, и в семь лет Мила переехала с родителями в США, поселившись в Лос-Анджелесе.

Отец, который был инженером, и мать, учительница физики, оставили свои профессии, чтобы начать жизнь в новой стране. Отец подрабатывал, доставляя пиццу и крася дома, а мать устроилась работать в аптеку.

"Мои родители хотели, чтобы у меня и моего брата было будущее, поэтому они просто бросили все. Они приехали с 250 долларами", – вспоминала Кунис в интервью Los Angeles Times в 2008 году.

Мила Кунис / Фото GettyImages

Для маленькой Милы адаптация к новой жизни была сложной.

Я плакала каждый день. Я не понимала культуру. Я не понимала людей. Я не понимала языка. Первое предложение моего эссе для поступления в колледж было таким: "Представьте, что вы ослепли и оглохли в возрасте семи лет". Вот так я чувствовала себя, переехав в США. Но я довольно быстро с этим справилась,

– рассказывала она.

Несмотря на то, что Кунис получила успех и популярность в США, она всегда помнит о своем украинском происхождении.

Как Мила Кунис помогает Украине?

Мила Кунис вместе с мужем Эштоном Кутчером собрали на платформе GoFundMe более 30 миллионов долларов на помощь Украине.

Мы переполнены благодарностью за вашу поддержку. 2 недели назад мы попросили вас присоединиться к нам, и более 65 000 из вас пожертвовали все, что могли. Теперь, с вашей помощью, мы достигли нашей цели в 30 миллионов долларов. Хотя это далеко не решение проблемы, наши совместные усилия обеспечат более мягкую посадку для людей, которые движутся вперед в своем неопределенном будущем,

– рассказали актеры в видео в Instagram.

Мила Кунис и Эштон Кутчер поблагодарили за помощь украинцам: смотрите видео

Собранные деньги направили на поддержку украинских беженцев и на гуманитарную помощь.

Кто из семьи Стивена Спилберга был украинцем?

Как оказалось, у Стивена Спилберга есть украинские корни. Его бабушка и дедушка по материнской линии родом из Одессы. Режиссер признается, что в детстве семья часто готовила борщ, а в 2006 году он посетил Киев.

Он всегда знал, что один из его дедушек родился в Одессе, а другой – в небольшом украинском селе. Во время пребывания в Киеве Спилберг посетил Бабий Яр, трагедия которого стала одним из вдохновений для создания фильма "Список Шиндлера".