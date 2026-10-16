Самая сексуальная могила Парижа: почему туристы массово прикасаются к интимным местам этой скульптуры

Париж известен Эйфелевой башней, Лувром и другими популярными туристическими достопримечательностями. Однако во французской столице есть и менее привычная достопримечательность – кладбище Пер-Лашез.

Здесь похоронены известные художники, музыканты и писатели, в частности Оскар Уайльд, Фредерик Шопен и Джим Моррисон. Ежегодно некрополь посещают около 3 миллионов человек, а одной из самых популярных локаций стала могила журналиста Виктора Нуара, пишет The Mirror.

Почему могилу Виктора Нуара называют самой сексуальной

На могиле установлена бронзовая скульптура журналиста в натуральную величину. Ее создал французский скульптор Жюль Далу, изобразив Нуара таким, каким он мог выглядеть сразу после смерти. Мужчина лежит на спине, его пальто расстегнуто, а шляпа лежит у ног.

Особое внимание привлекают детали скульптуры в области штанов. Именно они стали поводом для многочисленных слухов и легенд, которые впоследствии превратили обычную могилу в одну из самых необычных туристических достопримечательностей Пер-Лашез.

Могила Виктора Нуара / Фото Wikimedia Commons

По поверью, женщины, желающие обрести любовь, должны поцеловать статую в губы и оставить цветок в шляпе Нуара. Считается, что после такого ритуала можно встретить мужчину в течение года.

Другая легенда связывает памятник с возможностью забеременеть. Поэтому посетители прикасаются к отдельным частям скульптуры, надеясь на исполнение своих желаний.

Люди верят в магическую силу памятника / Фото Wikimedia Commons

В пользу популярности этих поверий свидетельствует и внешний вид памятника. Большая часть бронзовой поверхности со временем приобрела характерный зеленоватый оттенок, тогда как губы и отдельные участки тела остаются блестящими из-за постоянных прикосновений туристов.

Легенды о любви и плодородии сделали могилу Виктора Нуара настолько популярной, что администрации кладбища пришлось принять меры для защиты скульптуры.

Могила Виктора Нуара пользуется большой популярностью среди туристов / Фото Wikimedia Commons

В начале 2000-х вокруг памятника установили ограждение, чтобы посетители не прикасались к бронзовой фигуре. Однако такое решение вызвало недовольство, после чего ограждение убрали.

Кто такой Виктор Нуар

Мужчина умер в 1870 году в возрасте всего 22 лет. Несмотря на то, что Виктор Нуар прожил довольно обычную жизнь, его могила приобрела культовый статус. Причина кроется не только в трагической истории гибели, но и в необычном памятнике, вокруг которого возникли легенды о любви и плодовитости.

Нуар работал журналистом во французской газете "La Marseillaise". Его жизнь оборвалась после конфликта с принцем Пьером Бонапартом – двоюродным братом Наполеона III, который в то время был императором Франции.

Виктор Нуар / Портрет журналиста

Причиной противостояния стали публикации издания, в которых критиковали семью Бонапартов. Принц вызвал редактора газеты на дуэль, а Нуар отправился в качестве секунданта, чтобы договориться о времени и месте поединка.

Однако во время переговоров между мужчинами вспыхнула ссора. В разгаре ссоры Бонапарт застрелил молодого журналиста.

Смерть Виктора Нуара / Гравюра

Гибель Нуара вызвала значительный общественный резонанс. Возмущение усилилось после того, как принца оправдали по делу об убийстве. Во Франции прошли массовые демонстрации, часть которых переросла в насильственные столкновения.