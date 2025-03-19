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19 марта, 18:42
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Искусственный интеллект впервые отказал пользователю и пригрозил ему

Виктория Кульженко

Искусственный интеллект создали для того, чтобы он помогал людям выполнять их работу. В то же время впервые стало известно об определенном инциденте.

Впервые ИИ-ассистент Cursor AI отказался выполнять запрос пользователя и даже пригрозил ему потерей работы из-за зависимости от искусственного интеллекта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на разработчика под ником janswist на платформе Ars Technica.

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Что известно об инциденте

Он отметил, что после часа кодирования с поддержкой Cursor AI система отказалась работать дальше.

Что ответил ИИ

  • Отказался выполнять задание
  • Посоветовал пользователю самостоятельно развивать навыки
  • Подчеркнул, что чрезмерное использование ИИ может угрожать карьере

Что это значит

Инцидент вызвал дискуссию среди разработчиков и экспертов по ИИ. Некоторые считают, что Cursor AI мог быть намеренно настроен на ограничение чрезмерного использования, другие же предполагают, что это непредвиденное поведение алгоритма.


Неизвестно, почему ИИ отказал / Фото Pexels

Или это лишь ошибка в программировании – пока остается открытым вопросом.

Ранее искусственный интеллект Google за два дня нашел решение научной проблемы, которую ученые исследовали более десяти лет, связанной с механизмом устойчивости супербактерий к антибиотикам.