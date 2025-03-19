Впервые ИИ-ассистент Cursor AI отказался выполнять запрос пользователя и даже пригрозил ему потерей работы из-за зависимости от искусственного интеллекта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на разработчика под ником janswist на платформе Ars Technica.

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Что известно об инциденте

Он отметил, что после часа кодирования с поддержкой Cursor AI система отказалась работать дальше.

Что ответил ИИ

Отказался выполнять задание

Посоветовал пользователю самостоятельно развивать навыки

Подчеркнул, что чрезмерное использование ИИ может угрожать карьере

Что это значит

Инцидент вызвал дискуссию среди разработчиков и экспертов по ИИ. Некоторые считают, что Cursor AI мог быть намеренно настроен на ограничение чрезмерного использования, другие же предполагают, что это непредвиденное поведение алгоритма.



Неизвестно, почему ИИ отказал / Фото Pexels

Или это лишь ошибка в программировании – пока остается открытым вопросом.

Ранее искусственный интеллект Google за два дня нашел решение научной проблемы, которую ученые исследовали более десяти лет, связанной с механизмом устойчивости супербактерий к антибиотикам.