В Украине есть замок, который за свою многовековую историю так и не удалось взять штурмом. Речь идет о Мукачевском замке "Паланок", расположенном в Закарпатье.

Интересно, что крепость была построена на вершине горы вулканического происхождения. Ее оборонительная система состояла из нескольких уровней укреплений, рвов и подъемных мостов, пишет "Голос Карпат".

Почему замок "Паланок" примечателен

Мукачевский замок расположен на горе высотой 188 метров над уровнем моря, которая возвышается примерно на 68 метров над городом. Крепость имела важное стратегическое значение, ведь отсюда можно было контролировать торговые и военные пути.

Несмотря на то, что издалека "Паланок" кажется цельным сооружением, на самом деле он состоит из нескольких террас, расположенных на разной высоте. Замковый комплекс делится на Нижний, Средний и Верхний замки. Каждый из них имел собственные укрепления и выполнял оборонительные функции.

Замок "Паланок" / Фото Василия Стецко

Свой нынешний облик крепость приобрела в конце XVII – начале XVIII века. Тогда завершили строительство нижней террасы, где обустроили ворота и сторожевую башню.

Попасть внутрь было непросто. На пути к замку нападающим приходилось преодолевать рвы, мосты и несколько линий укреплений. К тому же подъемные мосты можно было поднять, перекрыв доступ к следующей части крепости.

Верхний замок расположен на самой вершине горы. Именно здесь находились княжеские покои, в которых проживали владельцы крепости. В юго-восточной части комплекса также располагалась замковая церковь.

Особенность Мукачевского замка заключается еще и в том, что за всю его историю ни разу не удалось захватить его штурмом. Как отмечает "Большая украинская энциклопедия", этому способствовало прежде всего неприступное природное расположение крепости.

Где расположен замок "Паланок": смотрите на карте

Даже во время австрийской осады 1685–1688 годов защитники во главе с княгиней Илоной Зрини долгое время удерживали оборону. В конце концов замок капитулировал, однако не в результате успешного штурма, а после длительной осады.