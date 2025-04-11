Черкасчанин 75 лет занимается вязанием: почему он так полюбил это хобби

Петр Шкуро, которому 84 года, занимается вязанием еще с детства. Уже 75 лет его любимое дело остается с ним.

Ранее он создавал одежду, в частности шляпы и платья, сейчас сосредоточился на добром деле: производит теплые носки для военных. Об этом рассказали журналисты Общественное Черкассы, передает 24 Канал.

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Из ничего рождается что-то новое

Сначала Петр вязал крючком, но со временем перешел на специальную вязальную машинку. Он рассказывает, что перед началом работы рассчитывает количество петель и рядов в зависимости от толщины и эластичности нитей. По его словам, процесс несложный – надо лишь водить каретку машинки слева направо, примерно 300 раз, и пара носков готова. Если это приносит радость, говорит он, то и усталость не чувствуется.

Первую машинку Петр получил с киевского завода, позже – японскую, с которой стало возможным воплощать больше творческих идей. Интересно, что в свое время он вязал для работника книжного магазина, а "расчет" получал книгами – и этим был доволен.

Это для меня - отрада. Наблюдать, как из ничего рождается что-то новое – это очень приятное ощущение,

– объяснил мастер.



Мужчина занимается вязанием уже 75 лет / Фото Суспільне Черкаси

По его словам, он вырос в среде, где преобладали женщины и дети, поэтому и овладел вышивкой и вязанием крючком. В 1950-х спицы в его селе не использовали – только крючок.

Сегодня Петр продолжает работать на вязальной машинке и уже передал около 200 пар носков в госпитали и на передовую. Рассказывает, что думал прекратить на лето, но узнал, что и в жару они нужны – когда раненого привозят в больницу, одежду с него срезают, и все приходится заменять.

Все свои изделия он отдает бесплатно. Когда у него закончились нитки, дочь обратилась к обществу – и жители Черкасс охотно собрали целый багажник пряжи, чтобы Петр мог продолжать свое дело.