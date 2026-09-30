У Мадонны есть музыкальный рекорд, который до сих пор удивляет: сколько лет она его удерживала

Есть музыкальные рекорды, которые сложно повторить даже спустя десятилетия. Один из них принадлежит Мадонне – певице, которая на протяжении десятилетий остается одной из самых влиятельных артисток мировой сцены.

Ее достижение было связано не с количеством проданных альбомов или наград, а с результатом в хит-парадах. Какой именно рекорд установила Мадонна и сколько лет он оставался за ней – рассказывает 24 Канал.

Рекорд, который Мадонна забрала у The Beatles

В 2002 году Мадонна установила рекорд по количеству песен, попавших в топ-10 Billboard Hot 100, среди всех исполнителей.

Это произошло после того, как ее песня Die Another Day вошла в десятку лучших. Впоследствии певица довела этот показатель до 38 композиций в топ-10.

В общей сложности этот рекорд она удерживала около 18 лет, прежде чем в 2020 году ее обогнал Дрейк. До этого достижение принадлежало The Beatles, но Мадонна сумела превзойти легендарную группу.

"Die Another Day" Мадонны: смотреть видео

Это далеко не единственный ее рекорд

Мадонна также стала первой исполнительницей, получившей 50 хитов №1 в одном чарте Billboard. В 2020 году песня "I Don't Search I Find" принесла ей юбилейную, 50-ю вершину в чарте Dance Club Songs.

Этот чарт впоследствии перестал выходить, поэтому рекорд Мадонны в 50 первых мест до сих пор остается за ней. За десятилетие карьеры певица установила десятки других рекордов, а ее хиты продолжают возвращаться в чарты даже спустя много лет после релиза.