Її досягнення було пов’язане не з кількістю проданих альбомів чи нагород, а з результатом у хіт-парадах. Який саме рекорд встановила Мадонна та скільки років він залишався за нею – розповідає 24 Канал.

Рекорд, який Мадонна забрала у The Beatles

У 2002 році Мадонна встановила рекорд за кількістю пісень, що потрапили до топ-10 Billboard Hot 100, серед усіх виконавців.

Це сталося після того, як її пісня Die Another Day увійшла до десятки найкращих. Згодом співачка довела показник до 38 композицій у топ-10.

Загалом цей рекорд вона утримувала близько 18 років, перш ніж у 2020 році її випередив Дрейк. До цього досягнення належало The Beatles, але Мадонна зуміла перевершити легендарний гурт.

Die Another Day від Мадонни: дивитись відео

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Це далеко не єдиний її рекорд

Мадонна також стала першою виконавицею, яка отримала 50 хітів №1 на одному чарті Billboard. У 2020 році пісня I Don't Search I Find принесла їй ювілейну, 50-ту вершину Dance Club Songs.

Цей чарт згодом припинив виходити, тому рекорд Мадонни у 50 перших місць досі залишається за нею. За десятиліття кар'єри співачка встановила десятки інших рекордів, а її хіти продовжують повертатися в чарти навіть через багато років після релізу.