У день її народження 24 Канал розповість, як дівчині зі штату Мічиган, яка зростала у багатодітній родині, вдалось досягти таких вершин.

Як до Мадонни прийшла популярність

У дитинстві вона суворо виховувалась. Коли померла мати, то дівчина мала затяжну депресію, а у шкільні роки проявляла бунт особистості через зовнішній вигляд. Вона йшла проти правил і виглядала так, як того бажала її душа.

У 1977 році вона переїхала до Нью-Йорка. Уже тоді вона робила перші демозаписи. У 1981 році Мадонна отримала листа від продюсера, який заявив, що дівчина не готова до такої кар'єри.

Та все ж доля співачці усміхнулась. Її почув директор компанії звукозапису Sire Records Сеймур Стайн і запропонував співпрацю. Так на світ з'явився перших хіт Holiday, який дозволив публіці США почути про нову артистку.

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Madonna – Holiday: дивіться відео онлайн

Згодом вийшли й наступні легендарні хіти – Like A Virgin і Material Girl. У 1985 році Мадонна вирушила у свій перший тур Америкою. Паралельно також знялась і в кіно. Йдеться про фільм "Відчайдушно шукаю Сьюзен".

У 1986 році вийшов альбом під назвою Tru Blue, який присвячений її першому чоловікові Шону Пенну. Ба більше, туди навіть увійшли іспаномовні пісні, серед яких є знаменита La Isla Bonita. Мало хто знає, що цей трек написали спеціально для Майкла Джексона, але той відмовився його виконувати.

Madonna – La Isla Bonita: дивіться відео онлайн

На сцену виконавиця виходила у відвертих образах, що тільки привертало увагу до її персони.

Мадонна, 1990 рік / Фото Getty images

У своїй музиці зірка досі розставляє різні акценти: від актуальних соціальних питань, включаючи підліткову вагітність, секс, релігію, гендерну динаміку, до одностатевих стосунків.

Що стосується акторської кар'єри, то у 1986 році вона знялась у кінокартині "Шанхайський сюрприз", а головна роль у фільмі "Евіта" принесла їй справжню славу.

Мадонна і режисер Алан Паркер у фільмі "Евіта", 1997 рік / Фото Getty images

У 1991 році вийшов фільм "У ліжку з Мадонною". У ньому відзняли гастролі співачки під час туру Blond Ambition. Камера фіксувала не тільки виступи зірки, але і її приватне життя, конфлікти з командою, роботу над шоу, стосунки з друзями та коханцями.

Провокативний, відвертий та скандальний портрет артистки, яка ламала правила ще до TikTok та ери соцмереж.

Кадр із фільму "У ліжку з Мадонною" / Кадр із фільму

У 1998 році у світ вийшов сьомий альбом співачки Ray Of Light, який вважають вершиною її кар'єри. У ньому виконавиця зачепила теми материнства та духовності. Далі у неї почались шалені роки: концерти, фільми, світові турне, скандали, романи та коханці та багато інших викликів.

У 2008 році співачка випускає новий альбом, знімає власний комедійний фільм, святкує 50-річчя та вирушає у світовий тур Sticky & Sweet.

Згодом її визнали найбагатшою співачкою у світовому шоубізнесі. Але сьогодні на п'ятки Мадонни наступає Тейлор Свіфт.

Також хочемо нагадати, що на початку цього року артистка вляпалась у скандал. Мадонна одягнула шапку-вушанку з радянською символікою, хоча раніше активно підтримувала Україну.