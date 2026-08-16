В день ее рождения 24 Канал расскажет, как девушке из штата Мичиган, выросшей в многодетной семье, удалось достичь таких высот.

Как Мадонна обрела популярность

В детстве она воспитывалась строго. Когда умерла мать, у девушки началась затяжная депрессия, а в школьные годы она проявляла бунтарский характер, выражавшийся в ее внешнем виде. Она шла наперекор правилам и выглядела так, как того желала ее душа.

В 1977 году она переехала в Нью-Йорк. Уже тогда она делала первые демозаписи. В 1981 году Мадонна получила письмо от продюсера, который заявил, что девушка не готова к такой карьере.

Но все же судьба улыбнулась певице. Ее услышал директор звукозаписывающей компании Sire Records Сеймур Стайн и предложил сотрудничество. Так на свет появился первый хит "Holiday", который позволил публике США узнать о новой артистке.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Madonna – Holiday: смотрите видео онлайн

Впоследствии вышли и следующие легендарные хиты – "Like A Virgin" и "Material Girl". В 1985 году Мадонна отправилась в свой первый тур по Америке. Параллельно она также снялась в кино. Речь идет о фильме "Отчаянно ищу Сьюзан".

В 1986 году вышел альбом под названием "True Blue", посвященный ее первому мужу Шону Пенну. Более того, в него даже вошли испаноязычные песни, среди которых знаменитая La Isla Bonita. Мало кто знает, что этот трек был написан специально для Майкла Джексона, но тот отказался его исполнять.

Madonna – La Isla Bonita: смотрите видео онлайн

На сцену певица выходила в откровенных образах, что только привлекало внимание к ее персоне.

Мадонна, 1990 год / Фото Getty Images

В своей музыке звезда до сих пор расставляет различные акценты: от актуальных социальных вопросов, включая подростковую беременность, секс, религию, гендерную динамику, до однополых отношений.

Что касается актерской карьеры, то в 1986 году она снялась в кинокартине "Шанхайский сюрприз", а главная роль в фильме "Эвита" принесла ей настоящую славу.

Мадонна и режиссер Алан Паркер в фильме "Эвита", 1997 год / Фото Getty Images

В 1991 году вышел фильм "В постели с Мадонной". В нем были запечатлены выступления певицы во время тура Blond Ambition. Камера фиксировала не только выступления звезды, но и ее личную жизнь, конфликты с командой, работу над шоу, отношения с друзьями и любовниками.

Провокационный, откровенный и скандальный портрет артистки, которая ломала правила еще до TikTok и эры соцсетей.

Кадр из фильма "В постели с Мадонной" / Кадр из фильма

В 1998 году вышел седьмой альбом певицы Ray Of Light, который считается вершиной ее карьеры. В нем исполнительница затронула темы материнства и духовности. Далее у нее начались безумные годы: концерты, фильмы, мировые турне, скандалы, романы и любовники, а также множество других испытаний.

В 2008 году певица выпускает новый альбом, снимает собственный комедийный фильм, отмечает 50-летие и отправляется в мировое турне Sticky & Sweet.

Впоследствии ее признали самой богатой певицей в мировом шоу-бизнесе. Но сегодня на пятки Мадонне наступает Тейлор Свифт.

Также хотим напомнить, что в начале этого года артистка оказалась в центре скандала. Мадонна надела шапку-ушанку с советской символикой, хотя ранее активно поддерживала Украину.