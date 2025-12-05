Любила мужа, но ненавидела Украину: кто из писателей женился на "агентке" НКВД

Жизненные истории украинских писателей и других художников всегда имеют, чем удивить. Например, известный кинорежиссер имел жену, которая не разделяла его взгляды.

Александр Довженко был женат дважды и именно вторую жену подозревают в доносах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Википедию.

Что известно о второй жене Александра Довженко?

Юлия Солнцева – известная кинорежиссер и вторая жена Александра Довженко. Именно она стала любовью всей его жизни. Россиянка действительно отвечала ему взаимностью и неоднократно спасала жизнь Довженко.

Правда, ее подозревали в связях НКВД, поэтому, вероятно, она спасала его от угрозы, которую создавала сама. Ходили слухи, что она шпионила за своим любимым, однако потом сама же вытаскивала его из смертельной опасности.



Александр Довженко и Юлия Солнцева / Фото журнала "Украинки"

Например, когда во время войны он прекратил выходить на связь, Солнцева добилась аудиенции с Лаврентием Берией. За считанные дни Довженко вывели из окружения и вернули домой.

Также предполагают, что именно она спасла его жизнь после того, как киносценарий "Украина в огне" разгромили.

Была ли их встреча случайной?

Солнцева познакомилась с Довженко в наиболее подходящий момент: он был в Одессе, а его прежде жена болела. Исследователи до сих пор предполагают, что это мог быть ход спецслужб, пишет журнал "Украинки".

На момент, когда они познакомились, у Солнцевой тоже был муж, однако им это не мешало. Вероятно, они планировали провести вместе несколько дней, однако роман затянулся на десятилетия.

Именно Юлия Солнцева занималась популяризацией творчества режиссера после его смерти.

