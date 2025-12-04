Именно поэтому нидерландский McDonald's решил создать совсем другую рекламу, которая показывает праздники не с лучшей, а с худшей стороны. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал TBWA\NEBOKO.
Интересно Не дарите это, если не хотите испортить праздник: 5 худших подарков на Николая: 5 худших подарков на Николая
Что показал McDonald's в новой рекламе?
Рекламное агентство TBWA\NEBOKO создало ролик для McDonald's, который в юмористическом стиле переосмысливает время зимних праздников. Пока все пытаются показать этот период идеальным, то в этом ролике – с точностью до наоборот. Поэтому неудивительно, что хит Энди Уильямса "It's the Most Wonderful Time of the Year" ("Это самое прекрасное время в году"), переделан на "It's the Most Terrible Time of the Year" ("Это самое ужасное время в году").
Гирлянда, которая запуталась. Печенье, которое подгорело. Снег и гололед, из-за которых легко травмироваться. Или сосульки, падающие с крыши. Надоедливые родственники. Кот, который снова повалил елку или гирлянда, которую закоротило и поэтому вся улица без света.
Новая реклама McDonald's: смотрите видео
Как пишет портал AdAge, причиной такой кампании стало исследование, которое показало, что многих людей подавляет идеализация зимних праздников, ведь когда у тебя не все так идеально – это действительно расстраивает. Поэтому агентство с помощью искусственного интеллекта создало ролик, который показывает, что зима не такая и идеальная.
А какие праздники в наших реалиях?
Учитывая условия полномасштабной войны и постоянные российские обстрелы, накануне празднований стоит позаботиться не только о том, чтобы гостям было где сесть и что поесть, но и о безопасности.
К сожалению, с момента начала полномасштабного вторжения россияне регулярно осуществляют обстрелы на праздники. Например, в прошлом году на Рождество россияне наносили ракетные удары по всей стране.
Поэтому безопасность – приоритет праздников. А другие советы по подготовке к рождественско-новогоднему периоду в украинских реалиях собрали для вас в материале.