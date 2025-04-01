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Тренды Фудтренды Что ест Дорофеева, когда хочется сладкого: певица назвала свой топ-5 десертов в Киеве
1 апреля, 12:18
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Что ест Дорофеева, когда хочется сладкого: певица назвала свой топ-5 десертов в Киеве

Ярослав Погончук
Основні тези
  • Надя Дорофеева поделилась списком своих любимых десертов в Киеве.
  • Она описала эти десерты как свои фавориты и рекомендовала их попробовать.

Надя Дорофеева поделилась со своими подписчиками списком любимых десертов, которые можно попробовать в столичных заведениях. Она отметила, что эти сладости –ее фавориты, и порекомендовала их всем.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Нади Дорофеевой в Telegram.

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Какие любимые десерты Нади Дорофеевой

Известная украинская певица Надя Дорофеева опубликовала свой список любимых десертов в Киеве.

В ее "сладкую" подборку вошли:

  • Сингапурский чизкейк в "Китайском Привете" (Подол).

Этот десерт просто вау,
– описала десерт Дорофеева.

Сингапурский чизкейк / Фото Нади Дорофеевой

  • Три молока в Milk Bar. По словам певицы, это ее "любимая классика".

Три молока / Фото Нади Дорофеевой

  • Банановый кейк в "Намелаке".

"Идеальный выбор, когда хочется чего-то очень сладкого и праздничного", – отмечает Дорофеева.

Банановый кейк / Фото Нади Дорофеевой

  • Постный вишневый пирог в Bakehouse (Goodwine). По словам певицы, это нежный десерт с идеальным балансом вкусов.

Постный вишневый пирог / Фото Нади Дорофеевой

  • Кроклер фундук сгущенное молоко в "Завертайло". Дорофеева отметила, что это ее недавнее открытие, которое ей очень понравилось.

Кроклер фундук сгущенное молоко / Фото Нади Дорофеевой

К слову, оказалось, что любимая закуска процессы Уэльской Кейт Мидлтон – оливки. Любовь к этому продукту у нее появилась еще в детстве.