Новую работу Дорофеева создавала в соавторстве со своим мужем Мишей Кацуриным и музыкантом, продюсером и автором песен Иваном Клименко. В инстаграме певица делилась, что тогда они не могли представить, насколько эта композиция станет актуальной сейчас, информирует 24 Канал.

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Клип на песню "Додайте світла" снял режиссер Руслан Махов. Видеоработу уже можно посмотреть на официальном ютуб-канале Нади Дорофеевой, а послушать трек можно на всех музыкальных платформах.

Говорят, что в конце тоннеля всегда есть свет. Но бывают моменты, когда ты идешь, идешь, а его не видно... Может, мы сами должны зажечь его? Но что делать, когда сил почти нет? Добавьте света!,

– говорится в описании к клипу.

Надя Дорофеева – "Додайте світла": смотрите видео онлайн

Реакция сети на песню "Додайте світла" и клип

"Роскошная ты, роскошный клип!", – написал Миша Кацурин.

"Я залипла! Очень крутая работа, очень крутая Надя".

"Надя – объективно королева украинского шоубизнеса. Каждый трек – хит, каждый клип – разрыв, каждая коллаборация сводит с ума! "Додайте світла" – это просто вау. А клип – это отдельный вид искусства".

"Этот трек – это любовь. Это то, что так нужно в это время".

"Появилась песня, которую я буду слушать в ближайшие дни 24/7".

"Еще один шедевр, который так же описывает переживания всех нас! Браво!"

"Невероятные клип и песня, очень поддерживает и вдохновляет в такие сложные времена".

За первые часы релиза клип уже набрал более 20 тысяч просмотров на ютубе.

Видео в тиктоке под песню "Додайте світла":

Напомним, что в прошлом месяце Надя Дорофеева выпустила песню "Мураками", которая стала саундтреком к новой украинской комедии "Песики". Главную роль в фильме сыграла телеведущая Леся Никитюк.