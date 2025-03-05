Видео, где полячка исполнила фрагмент песни Bird of Pray, она поделилась в своем тиктоке, передает 24 Канал. Кстати, группа Ziferblat репостнула ролик в инстаграм-сторис.

Тоже интересно "Если бы у Зеленского был красивый костюм": ироничный трек Ron Gallo стал вирусным в сети

Юстина Стечковская спела часть первого куплета песни группы Ziferblat Bird of Pray: "Зайдешь-зайдешь и ко мне, моя птичка". Певица отметила, что этот фрагмент не может выйти у нее из головы.

Группа Ziferblat репостнула видео Юстины Стечковской / Скриншот из инстаграма

Реакция сети на видео Юстины Стечковской

"Какая королева".

"Юстина, твое пение – просто рай для ушей! Я надеюсь, что ты выиграешь Евровидение".

"Вы невероятная".

"Человек с изысканным вкусом".

"Голос просто невероятный. Королева".

"Вау, на украинском как на родном".

"Лучший представитель Польши на Евровидении".

Отметим, что Юстина Стечковская представит Польшу на Евровидении-2025 с песней Gaja. Она выпустила 19 студийных альбомов, записала более 200 песен и дала более 3000 концертов. К тому же в последние годы певица сидит в жюри талант-шоу "Голос Польши". Артистка также является обладательницей многочисленных наград.

Для справки! Юстина Стечковская уже представляла Польшу на Евровидении в 1995 году с песней Sama.

Напомним, что Евровидение-2025 пройдет в Швейцарии в городе Базель. Полуфиналы состоятся 13 и 15 мая, а гранд-финал – 17 мая. Группа Ziferblat будет выступать в первой части первого полуфинала.