Не стеклянные игрушки и гирлянды: чем наши предки украшали елки веками

Сегодня елка ассоциируется с блеском, игрушками и гирляндами, но еще несколько веков назад ее украшали совсем иначе. Наши предки вкладывали в каждую деталь глубокий символизм, веря, что праздничное дерево может защитить дом, принести достаток и счастье в новом году.

Как наши предки украшали елку?

Традиция украшать елку в украинских землях формировалась под влиянием европейских обычаев и местных обрядовых представлений. Сперва это было не столько развлечение, сколько обрядовый элемент, связанный с зимними праздниками.

Наши предки использовали простые, но символические украшения, большинство из которых изготавливали собственноручно.

Керамические птички. Их считали символом души, свободы и добрых вестей. Птичек подвешивали на ветви, чтобы в новом году в дом приходили только хорошие новости.



Соломенные украшения. Из соломы плели звезды, пауков и простые геометрические фигуры. Солома символизировала урожай, плодородие и достаток в доме.



Орехи, яблоки и сушеные фрукты. Съедобные украшения были очень распространенными. Они олицетворяли здоровье, продолжение рода и щедрость природы.

Цветные ленты и бумажные украшения. Ленты означали радость и праздничность, а бумажные фигурки часто вырезали дети – это считалось хорошей приметой для семьи.

Откуда взялась традиция цеплять на верхушку елки звезду?

Как отмечает Суспільне, звезда на верхушке елки имеет четкое библейское происхождение. Ее прообразом стала Вифлеемская звезда, которая, согласно Евангелию, привела трех мудрецов к месту рождения Иисуса Христа. Именно поэтому звезда стала одним из главных символов Рождества.

Историки отмечают, что традиция устанавливать звезду на верхушку елки распространилась в Германии в XVII – XVIII веках, а впоследствии – по всей Европе.

Иногда вместо звезды использовали фигурку ангела, который олицетворял небесного вестника. Однако именно звезда со временем стала самым популярным вариантом и сохранилась до наших дней.

Почему елка стала символом Нового года?

Сначала елка была исключительно рождественским символом, однако со временем ее значение расширилось. Еще в дохристианские времена вечнозеленые деревья считали символом жизни, которая побеждает зиму и тьму.

В ХХ веке, особенно в советский период, религиозный смысл Рождества пытались вытеснить. Именно тогда елку официально "перенесли" к празднованию Нового года, лишив ее христианских символов, но сохранив праздничную атмосферу.

Впоследствии елка стала универсальным знаком зимних праздников – символом обновления, надежды и нового начала. Именно поэтому сегодня она сочетает в себе древние верования, рождественские традиции и новогоднюю радость.