В фильме "Назад в будущее" роль Марти Макфлая сначала исполнял другой актер: почему его заменили

Сегодня трудно представить, что роль Марти Макфлая в культовом фильме "Назад в будущее" мог сыграть кто-то другой, а не Майкл Джей Фокс. Однако изначально на эту роль утвердили совсем другого актера, который даже успел поработать на съемочной площадке.

Речь идет об Эрике Штольце, который в течение нескольких недель снимался в фильме, прежде чем его решили заменить. О том, почему создатели картины сменили главного актера уже после начала съемок, рассказывает Parade.

Почему сначала роль Марти Макфлая досталась Штольцу

Когда в 1984 году начались съемки "Назад в будущее", главную роль исполнял Эрик Штольц. В то же время режиссер Роберт Земекис и соавтор сценария Боб Гейл с самого начала хотели видеть Майкла Джей Фокса в роли Марти Макфлая.

Однако актер тогда не мог присоединиться к проекту из-за участия в телесериале "Семейные узы". Поэтому руководитель Universal Pictures Сид Шейнберг настоял на кандидатуре Штольца, которого высоко ценил за предыдущие работы.

Впрочем, после начала съемок создатели фильма начали сомневаться, подходит ли актер для этой роли. Как рассказывали участники проекта, Штольц слишком серьезно воспринимал персонажа, тогда как авторы хотели видеть в Марти больше комедийности.

Эрик Штольц / Фото GettyImages

В книге 2015 года "We Don't Need Roads: The Making of the Back to the Future Trilogy" партнерша Штольца по фильму Лиа Томпсон вспоминала, что актер был очень сосредоточенным и видел драму во всем.

Эрик был таким эмоциональным. Он видел драму во всем. Он не был настоящим комиком, а им нужен был именно комик,

– отметила она.

Подобное мнение высказывал и Кристофер Ллойд, сыгравший Дока Брауна. Он считал, что Штольц хорошо исполнял свою роль, но ему не хватало комедийного элемента.

В конце концов, после более чем месяца съемок Роберт Земекис и Боб Гейл приняли решение заменить актера. На роль Марти Макфлая пригласили Майкла Джей Фокса, а значительную часть уже отснятого материала пришлось переснимать.

"Назад в будущее": смотрите трейлер

Привело ли это решение к конфликту между Фоксом и Штольцем

В своих мемуарах "Future Boy", вышедших в 2025 году, Фокс рассказал, что даже лично связался со Штольцем, чтобы поговорить об этой давней истории.

Фокс написал коллеге письмо, в котором упомянул о неловких обстоятельствах своей замены. Актер также пошутил, что поймет, если Штольц захочет ответить ему что-то вроде "отвали и оставь меня в покое".

Майкл Джей Фокс в фильме "Назад в будущее" / Фото GettyImages

Интересно, что Штольц ответил именно этой фразой, но затем добавил, что шутит. В то же время он в конечном итоге отказался участвовать в создании мемуаров Фокса.

Несмотря на то, что Штольц не остался в фильме, его карьера не закончилась на этой истории. Актер продолжил сниматься в кино и появился, в частности, в фильмах "Криминальное чтиво" и "Джерри Магвайр". Впоследствии он также начал работать режиссером.