Словно локации из "Игры престолов": сеть покорили английские названия украинских городов

В соцсетях развернулась необычная дискуссия об украинских топонимах. Пользователи обратили внимание, что если буквально перевести названия некоторых городов и сел на английский, они будут звучать так, будто их придумали для фэнтезийного романа или сериала "Игра престолов".

Дискуссию начал пользователь @rudy.modelyar.ua в Threads, который опубликовал подборку украинских названий населенных пунктов с дословным переводом на английский язык. По его мнению, многие из них напоминают названия вымышленных королевств или городов из фэнтезийных вселенных.

Украинские города на английском звучат как локации из фэнтези

Среди примеров автор поста привел Белую Церковь (White Church), Сумы (Bags), Чортков (Impswich), Кривой Рог (Bent Horn) и Светловодск (Brightwaters).

В комментариях пользователи охотно подхватили идею и начали придумывать собственные варианты. Так, Львов превратился в Lionsburg, Запорожье – в Rapid Falls, Житомир – в Wheatpeace, Вильнянск – в Freeland, Гуляйполе – в Wanderfield, а Березный – в Birchwoods.

Обратите внимание! Все приведенные английские названия являются неофициальными дословными переводами. На самом деле украинские топонимы не переводятся, а транслитерируются в соответствии с официальными правилами.

Не остались без внимания и менее известные населенные пункты. Например, село Страхолиссия некоторые назвали таким, что даже без перевода звучит как локация из фэнтезийного мира.

Сеть в восторге от названий украинских городов в английском переводе / Фото GettyImages

Несколько дней назад пользователь Threads @aerofotokr также опубликовал пост, в котором предложил собственную подборку буквальных переводов украинских топонимов на английский язык.

В нее вошли, в частности, Желтые Воды (Yellow Waters), Вишневое (Cherryville), Дубно (Oak Town), Лебедин (Swan Town), Теплодар (Gift of Warmth), Каменец-Подольский (Stone City of Podillia) и Запорожье (The Land Beyond the Rapids).

Некоторые пользователи в сети шутят, что такие названия прекрасно подошли бы к карте мира из "Игры престолов".