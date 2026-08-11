Прохожие не верили своим глазам: зачем Netflix поместил человека внутрь рекламного щита

Сначала создается впечатление, будто мужчина действительно оказался в ловушке прямо в центре Лос-Анджелеса. Он сидит в халате на высоте около 9 метров, ест хлопья, наблюдает за прохожими через бинокль и даже общается с ними.

Но за этой странной сценой стоит необычная рекламная кампания Netflix, пишет Deadline.

Это часть рекламной кампании Netflix к выходу нового фильма "Последний дом", который стартовал на стриминговом сервисе 7 августа.

В билборде обустроили настоящую комнату

Рекламная конструкция расположена примерно на высоте 9 метров над землей. Внутри билборда обустроили небольшую гостиную с мебелью и большим окном, через которое "жилец" может наблюдать за улицей.

Netflix опубликовал видео с инсталляции. На нем мужчина в халате ест что-то похожее на хлопья, сидит в своей импровизированной комнате и рассматривает окрестности через бинокль.

В течение нескольких дней он также должен будет взаимодействовать с людьми, которые проходят или проезжают мимо.

Как выглядела необычная "квартира" на рекламном щите: смотрите видео

Но как это связано с фильмом?

Необычный билборд напрямую связан с сюжетом "The Last House". В фильме семья из четырех человек оказывается запертой в собственном доме. Они не могут выбраться наружу, а тем временем постепенно заканчиваются еда и другие необходимые ресурсы.

Кроме того, семья пытается понять, какая именно таинственная угроза держит их в ловушке.

Главные роли в фильме исполнили Грета Ли и Вагнер Моура. Режиссером выступил Луи Летерье.

Таким образом, человек на билборде фактически воплощает главную идею картины – человек оказывается запертым в необычном пространстве и может лишь наблюдать за окружающим миром.

Инсталляцию установили на бульваре Сансет в Западном Голливуде.